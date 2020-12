Lazio, nuova parternship con Konami, Lotito: «Il brand aumentare la nostra notorietà internazionale»

Sul campo l’accesso agli ottavi di Champions League. Fuori l’accordo con uno dei colossi mondiali dei giochi eFootball. La Lazio annuncia, con una nota sul proprio sito, la partnership con Konami, una delle più popolari case di progettazione e sviluppo di videogiochi, fondata nel 1969. «Accolgo con grande piacere l’ingresso del brand Konami all’interno nostra famiglia - dichiara il presidente della Lazio, Claudio Lotito -. Sono certo che la partnership ci condurrà verso lo sviluppo di progetti che permetteranno al club di aumentare la notorietà e la visibilità a livello internazionale».

Il numero uno biancoceleste sottolinea la bontà dello «spirito con cui in questi mesi di difficoltà Konami ha lavorato per realizzare una collaborazione che sarà vincente». L’accordo permetterà alla Lazio di «essere presente in Giappone, in occasione di due eventi, per sviluppare ed aumentare la notorietà del club, non appena la pandemia lo permetterà». Insomma, dopo lo storico traguardo nella massima competizione europea, la società biancoceste punta a valorizzare il proprio marchio anche oltre i confini continentali. «I valori dell'azienda, leader mondiale nei videogiochi, si sono sposati appieno con il nostro spirito - evidenzia Lotito -, sviluppando per il nostro settore giovanile un percorso di formazione legato al progetto post carriera». Al di là dell’aspetto imprenditoriale, c’è anche un fine educativo: «I nostri giovani e le nostre calciatrici potranno seguire un corso di formazione, organizzato da Konami, e legato alla formazione di nuovi programmatori di videogiochi».

