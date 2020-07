Lazio, nuove maglie svelate: ecco la prima e la terza

Una maglia di design, rispettosa delle tradizioni, ma al passo con i tempi. Questa sera contro il Brescia la Lazio indosserà per la prima volta la nuova divisa della Macron per la prossima stagione. Tinta unita celeste, il collo è un’elaborazione in chiave funzionale e sportiva del tradizionale colletto a polo (più comodo per i giocatori durante le azioni di gioco), e rifiniture limitate al necessario. Una maglia di design, elegante nella sua semplicità, ma con estrema cura dei dettagli. «Lavoriamo per sviluppare soluzioni in linea con il dna del club», assicura l’ad di Macron, Gianluca Pavanello.

La nuova maglia della Lazio Home 2020/21 richiama la tradizione nei colori, ma la rinnova nello stile e nel design: asciutto, geometrico, delicato. È un capo ricco di dettagli e capace di regalare comfort in tutte le situazioni di gioco. Una maglia imperdibile per mostrare a tutti la propria passione biancoceleste.



NOVITA'

La terza maglia di un blu scuro, molto di classe, sarà svelata domenica prossima al San Paolo contro il Napoli. La seconda, invece, avrà una tonalità accesa, ma non sarà gialla. Insomma, la qualità, la ricerca e la tecnicità dei prodotti Macron al servizio della Lazio. «Siamo un binomio da Champions, destinato a durare negli anni», sottolinea Pavanello. E proprio per l’Europa è prevista una linea ad hoc. Un abito da sera da indossare per le grandi occasioni. La maglia per la coppa sarà una rivisitazione di quella varata per i 120 anni del club: total celeste con diverse particolarità. Un fil rouge, o meglio biancoceleste, che unisce il passato al presente.



La nuova “Home” è nel classico celeste con una grafica in stampa sublimatica con fine rigato. Il collo è a polo in maglieria biancoceleste, così come i bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy ed il motto «Noi l’amiamo e per lei combattiamo». Nel retro sotto al colletto è stampata la scritta «S.s. Lazio». Sul petto, a destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, lo stemma della Lazio. Gli shorts sono bianchi con dettagli celesti e con coulisse piatte in blu navy con puntali biancocelesti. I calzettoni sono bianchi con fini righe orizzontali celesti e bordo superiore celeste. Davanti il Macron Hero, sul polpaccio la scritta «S.s. Lazio» sul polpaccio. La vestibilità è slim, il tessuto principale è softlock e la presenza di inserti in micromesh rende il capo più leggero e traspirabile.

LA TERZA

La nuova maglia “Third” riprende il design della Home, ma su fondo blu navy con la grafica in stampa sublimatica con fine rigato celeste che si incrocia nella parte superiore e anteriore della maglia.Gli shorts sono blu navy con coulisse piatte in blu navy e puntali celesti. I calzettoni sono blu navy con al centro una riga orizzontale celeste. Anche in questo caso la vestibilità è slim fit con il tessuto principale softlock. Per quanto riguarda i kit gara dei portieri le scelte cromatiche sono andate sull’arancione, il nero e l’azzurro cielo fluo. Le divise sono caratterizzate da un disegno composto da una serie di linee nere oblique intersecate nella parte inferiore della maglia.

