Lazio, novità dalla Russia: «Contatti con la Lokomotiv per Miranchuk»

Anche la Lazio su Aleksei Miranchuk. A rivelarlo è SportExpress, uno dei principali quotidiani sportivi russi che ieri l’ha sparato in prima pagina accanto a Juve e Milan. Un nome che fa un certo effetto accostato ai biancocelesti, considerato che si tratta di uno dei giocatori più costosi, talentuosi e più in vista della Lokomotiv Mosca e della nazionale russa. Il giornale, lo stesso che rivelò nel 2012 l’interesse di Tare per Keisuke Honda del Cska ma anche l’acquisto di Bastos dal Rostov, è sicuro che dirigenti del club di Formello abbiamo avuto già diversi contatti con gli agenti e con la Lokomotiv, nonostante il pressing di Juve e Milan. Il prezzo, tra i 25-30 milioni, anche se il contratto scade nel 2021, appare proibitivo e per questo legato alla qualificazione alla prossima Champions. Miranchuk, classe ’96, è un centrocampista dotato di ottima tecnica e visione di gioco. Anche fisicamente è ben strutturato. In squadra c’è il gemello, Anton, sicuramente non meno costoso. È difficile distinguerli, hanno pure lo stesso ruolo, anche se Aleksei è mancino e l’altro è destro. Di sicuro sono profili da Champions.