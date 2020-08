© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una metamorfosi che fa riflettere. Granitica, solida e organizzata fino allo stop, un po’ molle e preoccupante alla ripresa. Un bel dilemma la difesa della Lazio. Per questo si stanno vagliando diverse candidature e scegliendo con cura chi dovrà affiancare Acerbi e compagni, ma anche chi dovrà partire e lasciare la capitale. Il nome di Kumbulla, una delle rivelazioni del torneo, è il più caldo, ma attenzione al sudcoreano Kim Min Jae, che tanto ha impressionato Tare per la sua ferocia nei contrasti, e anche al francese, da poco svincolato dal Nizza, Malanga Sarr. Tre nomi che girano parecchio nel quartier generale biancoceleste. Ma non sono gli unici, visto che negli ultimi giorni è stato proposto Jakson Porozo, centrale ecuadoriano del Santos, classe 2000 e già nazionale, tanto che su di lui ci sono anche Ajax, Siviglia e Valencia. Il taccuino è corposo, anche se i primi due in cima alla lista dei desideri sono l’italo-albanese del Verona e il sudcoreano.GLI INTOCCABILIInzaghi e Tare sanno bene che la qualità nel reparto arretrato non manca, ma c’è bisogno di uno scatto in avanti, sia per ringiovanire ancora di più il settore, ma facendo attenzione a non sottovalutare l’esperienza. Non sarà facile mettere le mani su una parte dell’organico che, fino a marzo, è stato il fiore all’occhiello della squadra, considerati i gol subìti, meno di tutti. Nonostante l’età, i due da cui Inzaghi ripartirà senza alcun dubbio sono Acerbi e Radu, con quest’ultimo che non sarà più certo del posto. Altri su cui ci si può fare affidamento sono Patric e Luiz Felipe, anche se quest’ultimo non ha finito l’anno nel migliore dei modia. Per lui, a fari spenti, si è mossa l’Arsenal, ma il rinnovo è dietro l’angolo. Da verificare Vavro, reduce da un’annata complicata, ma la società punta forte sul gigante slovacco, anche per via dei 12 milioni spesi l’estate scorsa.COLPO IN CANNAL’attesa per Silva o per Fares e Borja Mayoral ha messo un po’ in secondo le trattative per il centrale di difesa. L’unico in uscita appare Bastos che la Lazio valuta tra i 6-7 milioni di euro nonostante abbia ancora un anno di contratto. In Turchia l’angolano ha parecchi estimatori, tanto che si pensa possa essere inserito nell’affare per Muriqi col Fenerbaceh o andare direttamente al Basaksehir. I primi nomi della lista per rinforzare la difesa sono Marash Kumbulla e Kim Min Jae. Sull’albanese però il Verona ha frenato la corsa di Lotito per le avances di Inter e Napoli. Da Formello non si sono mai spostati di un millimetro sui 16,5 milioni di euro più 3 di bonus, con il cartellino di André Anderson (o altri giocatori da inserire come Lombardi). A mettere pressione stavolta è il giocatore che, considerata l’indecisione dell’Inter e la riconoscenza nei confronti del Verona, mette fretta al suo club, quasi imponendo un ultimatum per conoscere a breve il suo futuro. La Lazio aspetta e nel frattempo lavora freneticamente su Kim Min Jae (forse per caratteristiche uno dei preferiti di Tare), ma parlare e trattare con gli intermediari non è facile. Pastorello propone Malanga Sarr e, mentre dialoga con il Torino, sotto sotto, attende la decisione della Lazio. L’ultima entrata nelle candidature è Jakson Porozo del Santos, classe 2000 come Kumbulla, un gigante di 192 centimetri, rapido e bravissimo di testa. La Lazio sfoglia la margherita e aspetta.