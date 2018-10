Lazio, niente ritiro. Durmisi: «Tornerò più forte di prima»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tornerò più forte di prima! Daje Lazio». Riza Durmisi non si arrende. L’esterno sinistro della Lazio, uscito per infortunio contro l’Eintracht Francoforte, ha rassicurato i tifosi su Instagram. Il danese, arrivato in estate dal Betis Siviglia, ha postato una foto sul social network che lo ritrae con il braccio destro immobilizzato. Durante il match con i tedeschi, valido per la seconda giornata d’Europa League, Durmisi è caduto ruotando il braccio in maniera innaturale, riportando una lussazione del gomito. Da stabilire ancora i tempi di recupero, che non dovrebbero essere lunghi. Intanto, la squadra in mattinata si è allenata in Germania. Simone Inzaghi ha preferito svolgere la seduta in terra tedesca per poi tornare a Roma dopo pranzo e concedere il pomeriggio libero ai suoi uomini. L'ipotesi del ritiro "punitivo" in caso di sconfitta è stata esclusa per ora, ma potrebbe verificarsi domenica, se la Lazio non dovesse fare risultato contro la Fiorentina stadio Olimpico.