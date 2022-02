Lazio, niente Porto per Immobile: un attacco influenzale costringe il centravanti a restare a Roma

Nonostante le rassicurazioni che emergevano stamani dal centro sportivo di Formello alla fine Ciro Immobile non riuscirà a partire. Assente finora nel centro sportivo della Lazio, il capitano biancoceleste non salirà sul pullman col resto dei compagni di squadra per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino. La partenza per Oporto è prevista alle 15:30. Brutta tegola per Sarri. Troppo forte l’attacco influenzale subito dal numero 17 per rischiarlo. Il tecnico spera di poterlo avere al più presto a disposizione. Per sostituirlo sale la candidatura di Felipe Anderson come falso nueve. Nella conferenza stampa fissata alle ore 19:10 il Comandante fornirà maggiori spiegazioni. Accanto a lui è previsto Zaccagni.

