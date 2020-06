© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non vede l’ora di allenarsi e dimostrare a tutti che il suo ginocchio sta bene. Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, vuole guidare l’assalto allo scudetto a partire da domani, quando tornerà a correre sui campi di Formello. Oggi è rimasto a riposo, dopo la contusione rimediata ieri durante la seduta mattutina. Il ginocchio destro ha avuto la peggio in uno scontro di gioco. Un botta forte che non lo ha messo ko. “Sergio”, così lo chiamano nello spogliatoio, si è preso un giorno di riposo, dedicandosi alla fisioterapia, ma domani tornerà a fare sul serio. In tarda mattinata era circolata l'indiscrezione: «Milinkovic dovrà sottoporsi ad una risonanza magnetica nel pomeriggio». Una news che ha allarmato tifosi e addetti ai lavori. Milinkovic, però, non si presentato in Paideia. Motivo? La sua situazione era già sotto controllo e non necessitava di ulteriori controlli. Una buona notizia per Simone Inzaghi, che può tirare un sospiro di sollievo insieme a tutti i sostenitori biancocelesti.