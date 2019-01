Lazio, niente acquisti, a Formello: (ri)entra soltanto Lukaku

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino all’ultimo, col fiato sospeso. Perché ora pure l’uscita di Lukaku rischia di saltare: le visite mediche del belga ieri in Inghilterra avrebbero evidenziato dei problemi fisici, il Newcastle avrebbe lasciato in stand-by l’affare (500mila euro il prestito oneroso e 6 milioni il diritto di riscatto) e avrebbe rispedito il terzino a Roma. Oggi sono attesi ulteriori sviluppi, ma intanto i tifosi sperano sempre in un acquisto, ma la Lazio non è dello stesso avviso. Solo uscite, niente entrate. Per tentare l’assalto finale in Champions, l’organico va bene così: snellito e senza zavorre. Puntando sulla rinascita di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, sulla vena realizzativa di Immobile e sulla sorpresa Correa. Ma anche sulla necessità di fare sempre più gruppo all’interno dello spogliatoio, con Inzaghi che dovrà rivitalizzare e coinvolgere gente come Pedro Neto, Badelj e Durmisi, le ultime due uniche delusioni del mercato estivo. Il croato non è contentissimo del suo periodo laziale e nonostante avesse chiesto la cessione, la società si è opposta, rinnovandogli la fiducia. Se non ci saranno ribaltoni, Badelj fino a fine stagione.IL GRANDE RISCHIODunque, via Caceres, Murgia e forse Lukaku. E nessuno arrivo sulla fascia destra a dare una mano a Marusic per il finale di campionato e per le coppe. Un reparto con problemi, visto che Inzaghi, in assenza del titolare, schiera giocatori non di ruolo. Una scelta ben precisa e coraggiosa, ma anche un rischio. Di sicuro due calciatori in questa settimana sono comunque andati via. L’uruguaiano alla Juve, Stesso discorso per il giovane Murgia diretto alla Spal. L’operazione è definita: prestito fino a giugno 2020, con diversi premi e bonus a rendimento che la Lazio sarà pronta a riconoscere al club di Ferrara. Se poi la Spal retrocederà in B, allora il baby biancoceleste rientrerà alla base già nei prossimi sei mesi. Si sussurra che dietro potrebbe esserci un’opzione per Lazzari, ma entrambe le società smentiscono. Per il momento la Lazio va avanti così, in attesa della Juve e con la stragrande maggioranza dei tifosi che attendono un guizzo dell’ultimo momento. Ma che difficilmente ci sarà.