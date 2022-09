Lazio, l'equilibrio convince a metà. Luis Alberto torna in bilico: in pole c'è Vecino col Napoli

Archiviata anche la sfida contro la Sampdoria, per la Lazio è in arrivo un nuovo scontro ad alta quota. Neanche il tempo di rifiatare che domani sera allo stadio Olimpico i biancocelesti si troveranno di fronte il Napoli. Se l’Inter era da considerare uno scoglio importante, i partenopei lo saranno ancora di più visto che lo scorso anno hanno lasciato le briciole al club capitolino e lo stesso Sarri negli ultimi cinque precedenti ha vinto una sola volta subendo quattro ko col suo passato.

Lazio, con il Napoli per migliorare il rendimento contro le big

Un vero e proprio incubo che andrà scacciato a più presto. Tra le parole che il Comandante ha ripetuto più spesso in questo inizio di stagione c’è «continuità». Nonostante contro la Samp sia arrivato solamente un punto col gol di Gabbiadini nei minuti di recupero, il tecnico è rimasto soddisfatto di quanto visto sia sul piano del gioco che sul piano dell’atteggiamento. In quattro partite la Lazio è ancora imbattuta e vorrà continuare a esserlo anche contro il Napoli per migliorare pure il rendimento contro le big dopo la scarsa media punti della scorsa stagione (0,75).

Lazio, le probabili scelte di Sarri contro il Napoli: Luis Alberto in bilico

Al momento il dato parla chiaro: una partita e una vittoria nelle sfide ad alta quota. Il 3-1 con l’Inter di Inzaghi ha dato grande fiducia a tutto l’ambiente, ma ha dimostrato quanto Sarri tenda ad affidarsi all’equilibrio in match così importanti. Per il tecnico biancoceleste è ancora presto per puntare sull’estro e la qualità di Luis Alberto, sempre decisivo invece a partita in corso. Per questo, nonostante la sostanza abbia pagato fino a un certo punto sul piano delle occasioni create, contro il Napoli difficilmente si vedrà una Lazio diversa rispetto ai nerazzurri.

Confermato Provedel tra i pali, così come il quartetto difensivo. Lazzari agirà a destra, Marusic a sinistra e Patric avrà al suo fianco Romagnoli, reduce da un’affaticamento con la Samp. A centrocampo Milinkovic e Cataldi saranno confermati, ma come detto Luis Alberto torna in bilico, con Vecino pronto a riprendersi il posto sulla mezzala sinistra. Giunti in attacco, Sarri ha recuperato pure Felipe Anderson dopo il taglio profondo alla caviglia, mentre Pedro è ancora malconcio con le caviglie. Per questo motivo l’esterno spagnolo non verrà rischiato dal 1’ e il tridente sarà di nuovo formato dal brasiliano e Zaccagni ai lati di Immobile.