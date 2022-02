Lazio-Napoli, Immobile non si allena: ecco le sue condizioni. Pedro stringe i denti, Cataldi è out

Nuovo giorno, altri pensieri per Sarri. La Lazio nel pomeriggio ha iniziato a preparare la sfida contro il Napoli, ulteriore bivio Champions dopo la trasferta di Udine. Il "Comandante" ha dato appuntamento ai suoi calciatori in sala video e poi sul campo centrale di Formello. Spazio alle prove anti partenopei alle quali a sorpresa ha partecipato Pedro. L’esterno canario sembra aver dribblato i forti dolori di ieri mattina, ma stavolta – poiché acciaccato – potrebbe far spazio a Felipe Anderson. Regolarmente in gruppo Acerbi, anche se al momento resta leggermente indietro rispetto a Patric poiché sta ultimando il percorso di recupero.

Immobile non si allena

Tra le assenze oltre a quella di Lazzari, indisponibile, è arrivata la conferma per Cataldi. Il centrocampista ha accusato un fastidio al flessore col Porto e a inizio settimana verrà valutata l’entità dell’eventuale infortunio. Allarme subito rientrato per Immobile. Il capitano della Lazio non si è allenato ma filtra ottimismo per le sue condizioni: dovrebbe trattarsi di semplice gestione. Il calciatore deve recuperare visti gli ennesimi 90 minuti dopo una settimana di assenza. Difficilmente non ci sarà lui a guidare il tridente con Zaccagni e Felipe Anderson in vantaggio su Pedro. A centrocampo spazio a Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. In difesa risiede il ballottaggio principale. Hysaj e Radu si contenderanno il posto col romeno in vantaggio. Procedono verso la conferma Marusic, Luiz Felipe e Patric, ovviamente davanti a Strakosha.

L’iniziativa del club: «Appello per ritrovare Alessandro Venturelli»

Prima del match Lazio-Napoli sui maxi schermi dello stadio Olimpico sarà proiettato un video messaggio Immobile per sensibilizzare il mondo del calcio – e non solo - alla ricerca di Alessandro Venturelli, il ragazzo di Sassuolo scomparso nel dicembre del 2020. Il video sarà pubblicato anche sui canali social del club biancoceleste e anche il presidente Lotito ha deciso di scendere in campo: «La Lazio intende fornire tutto il supporto necessario per contribuire ad arginare una piaga sociale come quella delle persone scomparse attraverso un lavoro di sensibilizzazione e di alert immediati nel mondo sportivo».