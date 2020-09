Lazio, Muriqi in volo per Roma: «Sono adatto al gioco di Inzaghi. Cercavano uno come me»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non vede l’ora di iniziare l’avventura con la maglia della Lazio, Vedat Muriqi. «Mi vedo adatto allo stile di gioco dei biancocelesti. Hanno giocato con due punte nella maggior parte delle partite della stagione e hanno detto che avevano bisogno di un attaccante come me. Anch'io ho scelto loro». Il “Pirata” non nasconde il suo entusiasmo. La trattativa è durata settimane. Fondamentale la sua volontà, manifestata più volte al Fenerbahce, per portare a termine l’operazione. «Per me viene prima il successo di squadra, poi quello individuale». Parole da futuro leader. «Vado in una nuova squadra, spero di avere successo e voglio giocare nei grandi club del mondo nei prossimi anni», l’intenzione di Muriqi, che si è messo in viaggio con un volo privato verso Roma. Costo dell’operazione circa 18 milioni di euro più bonus. Domani effettuerà le visite mediche di idoneità sportiva e poi firmerà il nuovo contratto in biancoceleste.