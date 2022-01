Lazio: Muriqi e Jony ancora in gruppo, nessun problema per Hysaj

Mentre il telefono del direttore sportivo è sempre più incandescente tra una chiamata e l’altra, la Lazio ha terminato la propria settimana di lavoro. Dopo la seconda doppia seduta consecutiva Sarri ha lasciato i suoi calciatori liberi per il weekend. Il Comandante dalla prossima settimana inizierà a preparare la sfida contro la Fiorentina nella speranza di recuperare più calciatori possibili. In attesa delle prove con la squadra al completo però il tecnico quest’oggi come al solito ha lavorato in mattinata dividendo i reparti e nel pomeriggio mettendo in opera quanto fatto qualche ora prima.

Muriqi ancora in gruppo, nessun problema per Hysaj. Ora un weekend di riposo

La sorpresa principale di oggi (così come ieri) è stata la presenza di Muriqi. L’attaccante kosovaro è vicinissimo alla partenza direzione Maiorca, ma continua ad allenarsi con i propri compagni di squadra nel Lazio Training Center. Stesso discorso per Jony, accostato allo Sporting Gijon e neo vincitore della causa contro il Malaga. Non si è visto invece l’esubero Durmisi, aggregato nei giorni scorsi per fare numero e a un passo dallo Sparta Rotterdam. Giornata di lavoro completata appieno da Hysaj nonostante le visite nella clinica Paideia a ora di pranzo. Rispetto a ieri non si sono visti in campo per un differenziato Felipe Anderson, non al meglio per un mal di schiena, e Pedro reduce da uno stiramento al soleo della gamba destra. Sarri li attende in campo la prossima settimana, ma per Firenze dovrebbero farcela. Chi invece è a rischio per il Franchi è Acerbi. Il difensore centrale prosegue il percorso di riabilitazione nelle strutture interne di Formello, ma ogni giudizio certo sulle sue condizioni è rimandato di qualche giorno. Rientrato nel quartier generale biancoceleste anche Akpa Akpro così come Luiz Felipe. L’italo-brasiliano è atteso in campo da Sarri tra lunedì e martedì, quando in gruppo saranno disponibili anche Immobile e Zaccagni dopo lo stage a Coverciano.