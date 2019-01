Lazio, Murgia a un passo dalla Spal. Ballottaggio Durmisi-Lulic per l'Inter

Un mercato attivo solo in uscita. In casa Lazio si lavora per sfoltire la rosa. Dopo le cessioni in prestito di Caceres alla Juventus e della coppia di ex Primavera Lombardi-Rossi al Venezia, un altro giocatore è pronto a lasciare Formello. Si tratta di Alessandro Murgia, centrocampista classe ’96, ormai ad un passo dalla Spal, dove giocherà in prestito fino a fine stagione.



VERSO L'INTER

Intanto, Simone Inzaghi ha iniziato le prove tattiche in vista dei quarti di Coppa Italia contro l’Inter, in programma giovedì sera a San Siro. Avanti con il 3-5-2. Acerbi, fermato contro la Juventus dal giudice sportivo, tornerà al centro della difesa, mentre Parolo riposerà il vista del match di campionato con il Frosinone. Sulla corsia di sinistra Durmisi contenderà una maglia da titolare a Lulic, sempre in cima alle preferenze del tecnico.





© RIPRODUZIONE RISERVATA