Lazio, Monchi non molla Luis Alberto: continua il pressing del Siviglia per lo spagnolo

Ha già ricevuto la chiamata di Inzaghi, ma spera di rispondere anche quella del Siviglia. Luis Alberto, centrocampista della Lazio, non ha ancora accantonato l’idea di tornare in Spagna, anche se il tecnico biancoceleste gli ha già affidato le chiavi del centrocampo per la prossima stagione, soprattutto con la possibile partenza di Milinkovic. “Don Luis” ha passato le vacanze in Andalusia insieme alla famiglia, un luogo caro al numero 10 laziale che in una recente intervista ha confessato di essere favorevole ad un eventuale “regreso” in Spagna, proprio tra i biancorossi. Insomma, Luis non esclude di giocare nella Liga la prossima stagione, ma attualmente è sotto contratto con la Lazio che invece vuole ripartire da lui per costruire la squadra che verrà. Se l’ex Liverpool dovesse mostrare eventuali mal di pancia, la società biancoceleste non si opporrà alla sua cessione, ovviamente davanti ad una congrua offerta (non inferiore ai 30 milioni di euro). La distanza tra le parti al momento resta, ma Monchi, ds del Siviglia prima alla Roma, starebbe lavorando per trovare una soluzione.