Lazio, Luis Alberto è ora un mistero

A corollario sembra un malato immaginario. Luis Alberto sta di nuovo male, anche se prima e dopo il derby non aveva alcun fastidio: ieri si è presentato acciaccato (senza specificare dove) a Formello, anche se ha camminato in campo sabato per appena un tempo. E’ dolorante, i medici non lo hanno visitato, lui ha fatto fisioterapia e lo ha solo comunicato. Sarebbe quasi da considerare un progresso, visto che un’improvvisa pubalgia l’aveva svelata allo staff sanitario addirittura in un’intervista. Durante tutta l’estate, lo spagnolo non si era mai lamentato di problemi all’inguine, giustificazione delle sue pessime prestazioni in quest’avvio di stagione. Mai fatta richiesta di controlli né di una seduta specifica. Un mistero che continua a infittirsi ogni qual volta Luis Alberto parla. Per questo adesso conta più quello che passa nella sua testa e nei suoi occhi, persi nel vuoto come quando il primo anno era un alieno con questa maglia. Inzaghi lo ha lasciato in panchina a Udine, sperava di dargli la scossa. Dopo l’assenza immotivata nel derby, è passato alla doccia: il tecnico ha ribadito sopratutto a lui di mostrare gli attributi. Ed ecco la risposta: disertare la ripresa con una molle scusa non sembra certo la reazione di chi li sta tirando fuori, alimenta piuttosto strani pensieri.RINNOVIChe succede Luis Alberto? Qualcuno a fine agosto cercava di nascondere il suo malumore per il mancato trasferimento a Siviglia. Nessuna nostalgia, ma il ritorno in patria gli avrebbe garantito (oltre la visibilità per la Nazionale) cospicui guadagni in termini d’ingaggio, non ancora elevato a livelli “top” da Lotito. In particolare, il no del presidente ai 35 milioni offerti dal club iberico è costato quasi 4 milioni di stipendio a Luis Alberto. Per questo da settembre lui sta battendo i pugni per avere un rinnovo identico a Milinkovic e Immobile, ironia del destino da ieri ufficialmente legati (a quasi 3 milioni a stagione) alla Lazio sino al 2023. Lo spagnolo ha però ricevuto la promessa che anche il suo contratto verrà adeguato entro Natale e, nonostante il suo terribile momento, la società giura che ci può ancora contare. Il mal di pancia comunque non sembra passare oppure siamo di fronte a un nuovo caso Felipe.SFURIATAOggi lo spagnolo ha comunque annunciato che tornerà ad allenarsi, aspettano tutti con ansia che riesca persino a riprendersi. Il primo è Lotito, che proprio oggi o al massimo domani potrebbe parlarci. In realtà, il presidente è pronto a piombare a Formello per rivolgersi a tutta la squadra. Subito dopo il derby, a caldo, ha preferito rimanere in silenzio e gelare lo spogliatoio solo con lo sguardo. Adesso è il momento di fare un bel discorso: il numero uno da primo tifoso è furioso per l’atteggiamento, ma anche per altre situazioni interne che creano malcontento. Anche Inzaghi, secondo lui, ha le sue colpe. A questa squadra manca la cattiveria e deve essere il tecnico a trasmetterla. Guai a coprire capricci e malanni dei giocatori, con questa rosa devono tutti sentirsi in bilico o in ballottaggio per sorridere di nuovo come il 26 maggio.