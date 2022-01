Domenica 30 Gennaio 2022, 01:24

Attesa e frenesia. E la Lazio va al fotofinish. La roulette a Formello gira, la pallina schizza da un angolo all’altro, ma senza trovare pace e un approdo sicuro. È il mercato in entrata dei biancocelesti, che vive di alti e bassi, con situazioni che cambiano di ora in ora. Sette uscite hanno dato una grande mano, probabilmente decisiva, soprattutto quella di Muriqi, ma adesso c’è da fare l’ultimo grande sforzo, almeno un attaccante e, forse, un difensore. Lo spera Sarri, lo pretende la piazza, sempre più in fermento. Lotito lo sa bene, per questo si è messo in prima linea e sta cercando di mettere le cose a posto e fermare la “pallina” della roulette sul numero giusto per far quadrare tutto.

PISTA ATTIVA

Il nome in cima alla lista resta sempre quello di Aleksey Miranchuk. Il patron laziale si è attivato da almeno due giorni e parla direttamente con la famiglia Percassi. Il pressing è cominciato in Lega, prima e dopo l’Assemblea. E quel no alla cessione del russo di un paio di giorni fa, in realtà nascondeva la volontà del club bergamasco di trovare una soluzione alternativa sul mercato. E nelle ultime ore qualcosa è successo, visto che la società atalantina sta trattando l’innesto di un attaccante. Un arrivo che potrebbe tranquillizzare Gasperini e ottenere così il via libera per trattare la cessione di Miranchuk. Ma qui nasce un altro piccolo problema. Percassi vorrebbe darlo, ma con l’obbligo di riscatto, mentre la Lazio era d’accordo per averlo sì in prestito, ma con l’opzione d’acquisto a giugno. Si tratta a oltranza, ma il tempo stringe e, di solito, quando è così per la società biancoceleste le cose diventano ancora più complicate. Tanti gli intrecci da dover mettere a posto. Il giocatore, dal canto suo, pressa per andare via perché, anche se non ha la certezza di giocare con Sarri, ha la consapevolezza di essere stimato e considerato, anche se il tecnico, di recente, avrebbe voglia di valorizzare il giovanissimo Romero e l’arrivo del russo potrebbe frenarlo.

Oggi si decide il da farsi, ma non sono escluse sorprese ed è complicato che in mezzo possa finirci Lazzari, anche se l’Atalanta sarebbe pronta a parlarne. Nonostante le smentite è tornato in auge Jovane Cabral dello Sporting Lisbona. In estate le due squadre avevano trovato un accordo per un prestito, ma non c’era tempo per chiudere e la Lazio si è concentrata solo su Zaccagni. È stato proposto Kaio Jorge e a Formello piace, ma al tempo stesso Lotito vorrebbe una possibilità di riscattarlo e non solo valorizzarlo per la Juve. Se lo scenario cambia, è una pista da tener d’occhio. Per la difesa, Lotito tenterà un pressing finale su Setti per Casale del Verona, ma in ballo ci sono pure due esterni come Dijks del Bologna e Ghoulam in uscita dal Napoli, anche se le sue condizioni fisiche mettono in apprensione. Sarri aspetta con ansia e spera che la pallina si fermi sul numero giusto.