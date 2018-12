​Lazio, Milinkovic delude anche con la Samp: contestato da tifosi

Ultimo aggiornamento: 20:40

». E’ questo il contenuto dello striscione, esposto nella notte a corso Francia, zona nord di Roma, indirizzato al centrocampista della Lazio. Il pareggio dell’contro la Sampdoria non è andato giù ai tifosi biancocelesti, che avrebbero voluto più impegno dai loro giocatori. In primis da Sergej. Non è la prima volta in questa stagione che il serbo, fresco di rinnovo di contratto, viene contestato. Già il 7 ottobre scorso, prima della gara con la Fiorentina, era stato oggetto di un altro striscione insieme a Luis Alberto. Anche lo spagnolo, infatti, sembra un lontano parente del talento ammirato l’anno scorso. Il presidente, nonostente le offerte, in estate ha preferito trattenere a Formello i suoi gioielli, che non stanno rendendo come previsto. In settimana Milinkovic ha ammesso di aver sofferto la pressione durante il mercato estivo: il suo nome è stato accostato a Real Madrid, Juventus e Manchester United. Voci che, per stessa ammissione del giocatore, ne avrebbero condizionato il rendimento in campo.