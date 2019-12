Lazio, Milinkovic: «Vincere con l'Udinese era un dovere». Leiva punta la Juve e stringe i denti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Step by step» verso la Champions League. Joaquin Correa predica cauto ottimismo su Instagram. Il trequartista della Lazio festeggia con moderazione la vittoria per 3-0 di ieri contro l’Udinese. Più entusiasmo nel messaggi di Luis Alberto: «Tre punti importanti conquistati davanti alla nostra gente! Sono contentissimo per il gol segnato che dedico ai nostri tifosi. Ora più che mai» scrive lo spagnolo. Ironico, ma non troppo, invece, il post di Sergej Milinkovic: «Non mi sorprende la vittoria. Siamo la Lazio e dobbiamo vincere: è un nostro dovere!». Insomma, idee chiare per il “Sergente”, già proiettato alla sfida di sabato sera contro la Juventus all’Olimpico. Un crocevia importante per il cammino dei biancocelesti, che potrebbero dover fare a meno in regia di Lucas Leiva, uscito malconcio dal match con i friulani. Il brasiliano oggi non ha partecipato all’allenamento, ma chi lo conosce bene assicura che contro la squadra di Sarri sarà regolarmente in campo. Se non dovesse farcela, Danilo Cataldi è pronto a sostituirlo.