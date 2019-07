Lazio, Tare: «Lavoriamo per la Champions». E Milinkovic mette il like sulla maglia del Psg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due colpi quasi a zero, altri due ad effetto. In tre mesi la Lazio cambia volto: Adekanye e Jony fra maggio e giugno, Lazzari e Vavro poco prima della partenza per Auronzo. Quando saranno stati spesi circa 24 milioni in tutto e 20 rientreranno dalle cessioni di Jordao e Neto in Portogallo. Con pochi soldi, insomma, il mercato della Lazio è già a buon punto: «E non è da poco – tuona il ds Tare – perché stiamo allestendo una squadra che possa essere competitiva per puntare ai vertici del campionato. Non sarà facile visto quello che stanno facendo le altre big, ma noi ci muoviamo sulla nostra logica dell’autofinanziamento con un bilancio sano, che ci ha portato a risultati importanti in Italia e talvolta in Europa. Nessuno ci calcola, ma noi non ci nascondiamo perché la Lazio è una realtà importante del calcio italiano. Vogliamo lottare per la Champions, non è un traguardo vietato». Insomma il ds non si tira indietro, ribadisce l’obiettivo per il secondo anno consecutivo. Stavolta con Inzaghi è condiviso: «Simone fa parte della storia della Lazio, siamo stati bravi a sceglierlo con Lotito. Lui ci ha dimostrato che ci avevamo visto giusto».PUGNO DUROCosì, dopo una pausa di riflessione, è arrivato il rinnovo a giugno. Il tecnico ha prolungato per un biennio, ma ha preteso delle garanzie tecniche e la permanenza di Luis Alberto. Perché Milinkovic rimane sull’uscio, anche se Tare fa capire di non voler cedere a nessun ricatto: «Ha prolungato il contratto pochi mesi fa (a novembre sino al 2023, ndr). Se arriveranno delle proposte indecenti, verranno prese in considerazione. Altrimenti il giocatore e la società sono contenti di proseguire insieme». In realtà, la Lazio sa benissimo che Sergej vuole fare il salto altrove (ieri ha messo un like alla nuova maglia del Psg), ma non ci sta a scendere sotto certe pretese. Vuole almeno 80 milioni, per questo sembra essersi tirata indietro per il momento la Juve. E dal Psg ancora sono attese offerte. Tare le aspetta per muoversi a centrocampo poi su altre piste. In realtà solo Yazici del Trabzonspor arriverà in caso d’addio di Sergej. C’è invece un altro mediano top secret bloccato (e non è Gagliardini), che aspetta altre (Badelj ora piace al Genoa) uscite.ORA VAVROSe ne riparlerà più avanti, adesso Tare deve chiudere in fretta Vavro col Copenaghen. Il ds sta lavorando dall’estero alla chiusura dell’affare, siamo ai dettagli per avere il gigante centrale. Lui su Instagram mette like a chiunque gli chieda di venire a Roma. Dopo Lazzari, è a un passo anche per lo slovacco, a circa 12 milioni, la fumata bianca. Poi bisognerà per forza concentrarsi sui tagli anche in difesa. Tutto fermo per Wallace e Bastos, la Lazio vuole prendere un altro difensore al posto di Radu, che però sta ancora cercando sistemazione all’estero. E sulle corsie pure Durmisi e Patric rischiano d’andare di traverso. Chissà se Tare riuscirà nell’impresa (lo è sempre stata in questi anni) di un minimo sfoltimento per il ritiro di Auronzo. Altrimenti in parecchi potrebbero rimanere a Formello.