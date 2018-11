Lazio, Milinkovic: il Sergente ha perso i gradi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma che fine ha fatto Milinkovic? O meglio cosa succede a Sergej? Se a inizio anno si poteva parlare di fastidiose voci di mercato e di una preparazione ritardata per via dei mondiali, adesso diventa difficile trovare una spiegazione alla sua assenza in campo. Lo scorso anno al Mapei fu devastante, ieri irritante. Meglio nel primo tempo dove ha usato il fisico per emergere. Nella ripresa si è totalmente eclissato togliendo alla Lazio peso e qualità. Non è concepibile. E soprattutto non si può spiegare semplicemente con una diversa interpretazione del ruolo. Va bene che Inzaghi gli chieda di coprire di più rispetto alla passata stagione ma non certo di nascondersi. Punta, suola, tacco e palla persa. Ormai è uno stanco ritornello. Così non va. Il centrocampista ha carattere e tecnica da far invidia a tanti. Non a caso in estate molte big d'Europa lo hanno corteggiato. Che sia diventato prigioniero del suo edonismo? Un quesito che va risolto il più in fretta possibile perché la Lazio ha bisogno del suo sergente.SERVONO I FATTISergej passa più tempo a parlare e a lamentarsi che a caricarsi i suoi compagni sulle spalle. Nelle difficoltà deve essere lui a fare la differenza; deve essere lui a suonare la carica trascinandosi dietro i compagni. Invece sembra quasi che nei momenti in cui i biancocelesti chiedono aiuto lui si unisca al coro anziché fare il soccorritore. Questo non significa che tutte le colpe siano le sue ma che il suo appannamento grava sulla Lazio. Inzaghi in conferenza gli fa una carezza con le parole ma sa benissimo anche lui quanto stia mancando il talento del serbo. Manca tanto anche ad Immobile che lì davanti combatte da solo. Un tempo poteva contare su Milinkovic e Luis Alberto, ora deve cavarsela da sé. Il tecnico laziale non ha tante alternative in quel ruolo: Berisha è stato rallentato da un lungo infortunio, di Murgia si son perse le tracce e il mago spagnolo sempre alle prese con crisi d'identità. Per andare in Champions c'è bisogno di campioni e Milinkovic deve ricordarsi in fretta di esserlo.