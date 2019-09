E' Milinkovic il vero rinforzo dell'estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è un fantasma, è lui in carne e ossa. E’ rimasto, non si muove, resta. Tremate ancora di più, Milinkovic è pronto a far esplodere di nuovo Roma. Uomo derby, sempre più icona, talento rigenerato e rimotivato al servizio della Lazio già dalla prima. Sergej ha incantato tutti a Genova, adesso vuole ripetersi nella stracittadina. E pensare che a giugno tutto portava alla sua assenza, non doveva più giocare questa speciale partita. C’è mancato poco, Tare ha confermato che il Psg e lo United si erano fatte sotto, ma è mancata un’offerta (sopra gli 80 milioni) concreta. Ormai è troppo tardi, anche se l’Inter dovesse affacciarsi dopo la cessione d’Icardi all’ultimo minuto alla finestra. Inzaghi sorride: «L’anno scorso per colpa del mondiale non era entrato in forma, quest’anno Sergej ha fatto una preparazione straordinaria». Così adesso può ancora essere utilizzato come principale arma. Perché questo serbo lotta e sgomita, è imprendibile di testa, a Marassi ha lanciato Immobile con un arcobaleno ad occhi chiusi verso la porta. Colpi di tacco e di genio che l’hanno subito inserito nella top 11 europea della settimana.OBIETTIVOOggi pomeriggio Milinkovic può riscrivere ancora la storia, quella più recente è già incisa nella memoria. Il sergente sornione con la pistola, che spara alla Roma e la stende due volte in Coppa Italia. Sul petto può toccarsi ancora l’aquila, tutti sperano in un’altra esultanza. Sarebbe oltretutto la prima contro i giallorossi in Serie A: in campionato l’ex Genk non ha mai segnato ai rivali dell’altra sponda, da ieri prende la mira. Lo ha caricato leader Leiva: «Siamo pronti». E la sua risposta: «Andiamo fratello verso la vittoria». Milinkovic non è andato via e già si è tolto qualunque pensiero di mercato dalla capoccia. Per il suo impegno e la sua voglia otterrà presto un ulteriore riconoscimento economico dalla società, è stato bravo pure l’agente Kezman a convincerlo sulla bontà della permanenza.NIENTE IDONEITÀIl procuratore avrebbe dovuto ricevere dalla Lazio un ringraziamento, ma per l’altro assistito Pavlovic è saltato tutto: «L’affare non si è concluso perché non è stato trovato l’accordo fra i club e fra la Lazio e il difensore - giura il ds del Partizan, Vazura – ma lui ha superato tutti i test». I media balcanici pubblicano la foto di quelli sostenuti in Serbia, ma non in Italia. Dove i medici si sono rifiutati di concedergli l’idoneità.