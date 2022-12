Lazio, rifinitura anti Hatayspor: Milinkovic torna a disposizione di Sarri

Finalmente il campo. Dopo la sessione di allenamento rimandata ieri per il maltempo, oggi la Lazio si è tornata ad allenare in Turchia. Si avvicina la seconda amichevole del mini ritiro e per questo motivo Sarri è tornato a premere sulla tattica. Classico allenamento rifinitura per studiare gli ultimi dettagli in vista dell’Hatayspor, match nel quale il Comandante vorrà vedere confermati tutti i progressi delle ultime settimane.

La rifinitura della Lazio in otticas Hatayspor

Di certo rispetto a quanto visto contro il Galatasaray finalmente Sarri potrà contare su Milinkovic. Il Sergente non è al meglio con la caviglia destra, fastidio che si porta dalla sfida con la Juventus e che si è riacutizzato in Qatar dopo uno scontro con Casemiro. Dopo le terapie dei giorni scorsi, oggi il serbo si è allenato tutto il tempo col resto del gruppo rendendosi pure protagonista di un gran gol in partitella. Torello, attivazione atletica e prove tattiche. Questo il programma odierno nel quale Sarri ha avuto tutti a disposizione. Domattina il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, il primo tra i pali con Maximiano che spera in una chance a scapito di Provedel. Ci spera anche Patric al centro della difesa, oggi schierato accanto a Casale, mentre a centrocampo come detto si è rivisto Milinkovic nella linea con Cataldi e Basic. In attacco proseguono le grandi giocate di Romero che proverà a convincere Sarri a schierarlo subito. Lì davanti al momento sono tutti a totale disposizione e l’allenatore biancoceleste valuterà con cura a chi concedere più o meno minuti.