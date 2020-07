Lazio, Milinkovic punta il podio: «Manca l'ultimo sforzo con il Napoli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Suona la carica anche sui social network. «Forza Armata, un ultimo sforzo». Sergej Milinkovic tiene alta l’attenzione in casa Lazio. Il “sergente” punta al podio ed è già concentrato sulla partita contro il Napoli, in programma sabato sera al San Paolo. Il post pubblicato su Instagram dal serbo è una "chiamata alle armi" per l’ultima partita della stagione prima delle meritate vacanze. Del resto, la Supercoppa Italiana (vinta lo scorso dicembre) e il quarto posto (raggiunto matematicamente con quattro giornate d’anticipo) sono due traguardi che certificano la bontà del lavoro di Simone Inzaghi, condottiero di una squadra in grado di impensierire la Juventus per lo scudetto. Milinkovic, ieri presente alla cena di fine anno in un noto locale vicino lo stadio Olimpico, non vede l’ora di giocare in Champions League. Per le notti d'Europa c'è tempo, prima "Sergio" vuole chiudere in bellezza il campionato, finendo tra le prime tre in classifica.