Lazio, Milinkovic: «Il pari col Dortmund ci va stretto». Immobile: «Ancora uno sforzo»

«Peccato! Comunque è ancora tutto nelle nostre mani per andare avanti le settimana prossima». Pepe Reina, portiere della Lazio, affida ad un post su Instagram il rammarico per il pareggio di ieri sul campo del Borussia Dortmund. L’1-1 in Champions League non soddisfa neanche Milinkovic: «Pareggio che ci sta stretto.. A testa alta», scrive il “Sergente” sui social.

«Continua così, con questa forza», il pensiero di Correa. Nello spogliatoio biancoceleste c’è anche chi, come Ciro Immobile, autore della rigore che ha spiazzato Burki, è già proiettato al match contro il Bruges, in programma martedì prossimo all’Olimpico. «Un ultimo sforzo», il messaggio del vincitore della Scarpa d’Oro: l’ultima sfida del girone sarà fondamentale per la qualificazione.

Più profonda l’analisi di Luis Alberto: «Abbiamo giocato un grande match e meritavamo la vittoria, non è arrivata, ma la prossima settimana abbiamo un'altra possibilità per andare avanti. Si decide tutto all’Olimpico». Alla squadra di Simone Inzaghi per accedere agli ottavi basterà non perdere contro i belgi.

