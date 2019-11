Lazio, Milinkovic: «Non sono in forma? Datemi un po' di tempo e torno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rigore causato (ma dubbio), un altro procurato e un gol segnato. Sergej Milinkovic sale in cattedra allo stadio Olimpico contro il Lecce. «Sono contento per la vittoria, dopo la sconfitta di giovedì contro il Celtic, in cui abbiamo fatto male» racconta "Sergio". La rete del momentaneo 2-1 è stata una liberazione per il “Sergente”, che sottolinea come «qualcuno avesse già iniziato a scrivere che non sono in forma». Accuse rispedite al mittente: «Lasciatemi un po’ di tempo e torno». Sul contatto avvenuto in area biancoceleste con Lapadula spiega: «Mi hanno detto che non c’era il fallo. L’ho toccato poco poco, ma se si fischia ogni contatto come questo, se ne devono fischiare 10 a partita». L’obiettivo resta la Champions League: «Ora siamo terzi e speriamo di rimanerci fino a fine stagione. Mi piace essere sotto pressione, in tanti mi dicono che gioco meglio quando mi mettono pressione». Personalità da vendere per il classe ’94 che non gradisce l’arrivo della sosta del campionato: «Non capita nel momento giusto, abbiamo vinto quattro partite di fila in Serie A, ma è così e ci fermeremo. C'è chi va in nazionale e chi resta qui a Roma, cercheremo di arrivare freschi quando ci ritroveremo».