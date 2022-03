Lazio, Milinkovic in Serbia dopo la gomitata al naso. Ecco i 10 convocati dalle Nazionali

Niente tattica a Formello quest’oggi. Nel Lazio Training Center è stato il silenzio a farla da padrone visto che Sarri ha programmato un doppio riposo per la squadra. I biancocelesti torneranno mercoledì a lavorare sul campo dopo la pesante sconfitta in un derby dove non hanno mai dato l’impressione di essere in partita. Un grande passo indietro sul quale il Comandante si concentrerà durante questa sosta Nazionali dove non avrà a disposizione diversi calciatori.

Lazio, Milinkovic valutato in Serbia. Sono 10 i calciatori convocati dalle rispettive Nazionali

Sono 10 in tutti i biancocelesti convocati con le rispettive Nazionali. Ovviamente quattro sono partiti per Coverciano dove ad attenderli vi era il ct Mancini. Si tratta di Acerbi, Luiz Felipe, Zaccagni e Immobile. Tra questi l’unico in dubbio per la conferma ufficiale è l’italo-brasiliano. Saranno giorni caldi per l’Italia che si giocherà l’accesso a Qatar 2022 nei playoff prima con la Macedonia del Nord a Palermo e poi fuori casa con la vincente tra Turchia e Portogallo. Regolarmente partito con la propria Nazionale anche Milinkovic. Il Sergente, reduce dalla gomitata in pieno setto nasale di Ibañez, verrà valutato dalla Serbia stessa. In programma ci sono le amichevoli contro Ungheria e Danimarca.

Amichevoli per Marusic, Strakosha e Hysaj. Romero confermato da Scaloni

Convocato dall’under 21 serba Kamenovic in vista delle sfide contro Macedonia del Nord e Armenia valide per le qualificazioni agli Europei. Amichevoli contro Armenia e Grecia per Marusic e il suo Montenegro così come per Strakosha e Hysaj, chiamati dall’Albania di Reja per i confronti con Spagna e Georgia. Confermata infine la prima convocazione di Luka Romero con l’Argentina. Il classe 2004 farà parte del gruppo di Scaloni per le gare di qualificazione a Qatar 2022 contro Venezuela ed Ecuador. La Selección ha già staccato il pass per il Mondiale perciò non è escluso che il giovane talento biancoceleste possa esordire con la maglia albiceleste. Dopo la promozione di Sarri: «È un lottatore, si batte palla su palla», si tratterebbe della ciliegina sulla torta.