Lazio, Milinkovic: «Mi riposo aspettando il Brescia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il relax del “guerriero” prima della ripresa del campionato. Sergej Milinkovic Savic si gode le vacanze di Natale alle Maldive in compagnia della fidanzata, ma la sua testa è già all’impegno contro il Brescia, in programma il 5 gennaio. «Il sergente riposa, aspettando nuove battaglie», questo il messaggio lanciato dal centrocampista su Instagram, pubblicato insieme ad una foto che lo ritrae a bordo piscina. Anche altri giocatori biancocelesti hanno scelto il mare per trascorrere le ferie invernali. Dubai la meta più gettonata, scelta Cataldi, Immobile e Simone Inzaghi, presente all’International Sports Conference. «Siamo fortunati ad avere la possibilità di usare la tecnologia moderna applicata al calcio, - dichiara il tecnico a margine dell’evento -, ma l’occhio dell’allenatore resta il più importante. Non è facile pianificare un programma, però, utilizzare dati e la tecnologia è un vantaggio». L’allenatore piacentino promuove le innovazioni, sottolineando sempre l’aspetto umano: «Serve parlare con i giocatori, ascoltarli, dare il tuo contributo ed essere uno psicologo».