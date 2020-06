© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non resta in ginocchio, vuole rialzarsi subito. Ieri Milinkovic voleva addirittura già scendere in campo, è la Lazio a fermarlo. Aveva preso una botta al ginocchio destro, mercoledì, in allenamento. Lui parla solo di una contusione, ma in realtà c’è - eccome - la distorsione. Ecco perché lo staff medico lo ha costretto ad almeno 5 giorni di riposo e a cure fisioterapiche. In teoria, non è a rischio per la ripresa del 24 giugno a Bergamo, a meno che non ci sia qualche complicazione. Anche il responsabile medico Pulcini tuttavia non ha dubbi sulla guarigione: «Ci sarà per l’inizio del campionato, Sergej sta alla grande. Dopo 60 giorni, è normale qualche piccolo trauma di sovraccarico muscolare». Ed era scontato pure che Leiva potesse rallentare il suo percorso di riabilitazione. Ha forzato un po’ dopo l’operazione, ora ha frenato perché altrimenti la situazione potrebbe peggiorare. E’ stato visitato giovedì per un’ora dal dottor Rodia, che esclude qualunque tipo di complicazione. Il recupero procede, Lucas potrebbe anche farcela per il primo impegno biancoceleste, ma al momento bisogna mantenere le riserve. E Inzaghi deve studiare comunque le alternative: Cataldi o Parolo pronti a prenderne il posto da titolare. Ieri si è recato in Paideia anche Adekanye per le visite, a Formello invece riecco finalmente capitan Lulic per sottoporsi al primo tampone.Restano forti dubbi sui tempi di recupero del capitano biancoceleste, per questo Inzaghi continua a provare Marusic a sinistra nello scacchiere. Attimi di ansia ieri per il montenegrino, toccato duro in partitella da Luiz Felipe. Nessun problema alla fine, ma adesso i contrasti cominciano a prendere il ritmo delle partite. Inzaghi tuttavia continua a mantenere le massime cautele, non può permettersi a questo punto di perdere pedine. Con il rientro di Lulic può intanto essere ratificato l’accordo trovato con Lotito per il taglio di una mensilità e il recupero di aprile nel prossimo bilancio. Dove la Lazio avrà un ulteriore introito.Annunciata l’apertura dei canali di comunicazione (account WeChat e Weibo) sulle maggiori piattaforme social della Cina. Sui nuovi profili biancocelesti informazioni quotidiane sugli allenamenti, sulle gare e le varie attività della squadra, arricchite da contenuti video e marketing: «Perché vogliamo uno sviluppo di crescita internazionale del nostro brand», spiega Lotito. Sottoscritto anche e sopratutto così un accordo di partnership, fino al 2022, con HQ BET, società di scommesse e intrattenimento leader del mercato pacifico – asiatico. In Italia questo logo però non comparirà perché vietato.