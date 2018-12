Milinkovic, un eurogol per la Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mette tutti sull’attenti. Il “Sergente” è tornato a dettare legge in mezzo al campo. Dopo le ottime prove con Cagliari e Bologna, Milinkovic fornisce un’altra prestazione di livello. Imperioso nelle sponde aeree, fondamentale nei recuperi e decisivo per il risultato. Suo il missile che al minuto 62 batte Sirigu. Un destro potente dalla distanza che si infila sotto l’incrocio. Lo stadio esplode in un’esultanza rabbiosa. Un urlo liberatorio, frutto anche dall’arbitraggio di Irrati. Mentre l’Olimpico ripete a gran voce il suo nome, Sergej chiama tutti alla carica per cercare la vittoria. Nel momento più delicato del match emerge tutta la personalità del numero 21 biancoceleste. Prerogativa spiccata al netto dei suoi 23 anni. La rimonta non si concretizza, ma Milinkovic, insieme ai suoi compagni, si danna l’anima per cercare il gol del 2-1. Qualità e quantità al servizio dei compagni. Dopo il “ritorno” di Luis Alberto, Simone Inzaghi riabbraccia il Sergej dello scorso anno.Un giocatore in grado di spostare gli equilibri da solo, caricandosi sulle spalle una squadra propositiva, ma poco cinica sotto porta. Sergej, tormentato in estate da continue voci di mercato, ha ancora voglia di sentirsi protagonista nella sua Lazio. Non pensa al futuro ed è concentrato solo sul presente. Sabato scorso, dopo la rete segnata al Cagliari, scoppiò a piangere. Lacrime di gioia di chi sentiva di aver dato poco alla causa. Un segno evidente di quanto Milinkovic tenga alla squadra. La delusione per aver perso la Champions lo scorso anno è ancora tanta. Un rammarico che il serbo sta trasformando in energia positiva per centrare il quarto posto. Adesso si godrà qualche giorno di riposo, tornerà in patria e andrà in vacanza. Il tempo di ricaricare le batterie e riprendere la corsa per l’Europa che conta anche nel nuovo anno.