Milinkovic vero acquisto, ma serve un’altra punta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Re è Sergej Milinkovic-Savic. E nessuno osi toccare il suo regno. Così è, così sarà fatto. L’ha promesso Lotito a Inzaghi per l’ennesima volta. E così per un’altra stagione andrà, come è già accaduto l’anno scorso. La società ha ormai deciso, qualsiasi cifra arriverà da qui all’ultimo giorno di mercato: Milikovic non si muoverà. La piazza laziale ha sempre sperato che restasse, ma ora, dopo la prestazione straripante di Genova, i tifosi pretendono che rimanga ancorato saldamente a Formello, almeno per un altro anno. Con lui in squadra tutto appare più semplice e soprattutto possibile. Al di là dei grandi colpi attesi e sognati dai tifosi biancocelesti, il centrocampista serbo, rappresenta ancora l’acquisto per eccellenza, o, se volete, il “riacquisto” della Lazio, che sogna la Champions League. L’obiettivo più ambito e tanto inseguito da anni dalla società. La partita con la Samp, semmai ce ne fosse bisogno, ha messo sempre di più in evidenza l’importanza del giocatore nello scacchiere biancoceleste. A Sergej vengono semplici le cose più difficili e questo fa aumentare ancora di più l’autostima e la consapevolezza dei suoi compagni che, spesso, rischiano nelle giocate. Sergej, l’uomo in più, l’uomo ovunque.L’estate del giocatore non è stata semplice. Dal sogno Juve alla possibilità concreta di andare a Manchester, sponda United, per poi passare al Psg e un timido rumors sul Real Madrid. Niente di concreto. Niente è accaduto. Lotito si è messo a disposizione del ragazzo e del suo manager, cercando di assecondare sogni e ambizioni, a patto che venisse accontentato sulla richiesta di almeno 100 milioni di euro, rinunciando anche a qualcosa, ma niente si è concretizzato. E così, il patron ha preso da parte Milinkovic, ribadendo l’attesa ed eventuali chiamate di Kezman, ma anche rilanciando: aspetto ancora, ma non ti preoccupare se resti ti verrò incontro. La Lazio è pronta a rivedere ancora una volta (la terza in un anno) il suo stipendio, agendo stavolta sui bonus, ovvero alzando il premio sugli assist, innanzitutto, ma anche sui gol. Un discorso simile a quello che venne fatto a Immobile al suo primo anno. Lui, Sergej, ha accettato subito, senza batter ciglio. E a Marassi si è vista la risposta: concentrato, voglioso, carico e sorridente. Milinkovic fa gola a tanti, dopo Genova ancora di più. Qualcuno tenterà un assalto o roba del genere, ma Lotito stavolta, e da una posizione ancora più forte, chiederà la luna, si sussurra pure oltre 150 milioni di euro e non accetta nessuna contropartita tecnica. L’Ad dell’Inter, Marotta, ha provato un approccio, ma è stato respinto malamente. La Lazio con Milinkovic è fortissima, probabilmente la favorita per il quarto posto. Certo l’occasione è ghiotta per sperare in qualcosa di più dell’ultimo piazzamento per l’Europa che conta. E, forse, al di là della famosa Torre d’attacco, per rompere davvero le scatole a Napoli, Inter e Juve, per avere una squadra perfetta, ci vorrebbe anche un altro grande difensore. Ma a Inzaghi la Lazio sta bene così com’é. E vedendola a Genova, magari ha ragione.