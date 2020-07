Lazio, Milinkovic e l'inno della Champions: «Mi sono svegliato con una canzone in testa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi sono svegliato con una canzone in testa. Indovinate come fa?». La melodia della Champions League per un dolce risveglio. Sergej Milinkovic interagisce con i follower all’indomani della vittoria contro il Cagliari. Un successo che garantisce ai biancocelesti almeno il quarto posto matematico in classifica. Piazzamento valido per la prossima competizione europea più importante. Le note a cui fa riferimento il serbo sono quelle dell’inno della Champions. «Sergente è fiero di far parte dell'armata biancoceleste», aggiunge su Instagram Milinkovic, autore ieri del gol del pareggio contro i rossoblù. Un’altra risposta alle voci di mercato, che secondo alcuni lo vedrebbero in partenza da Formello. Nulla di vero. Anzi, “Sergio”, così lo chiamano nello spogliatoio non vede l’ora di giocare partite di alto livello con la maglia della Lazio.Intanto, la formazione biancoceleste è tornata già al lavoro nel centro sportivo di Formello. Seduta di scarico per i giocatori protagonisti ieri della vittoria contro il Cagliari. Allenamento normale per chi ieri è subentrato dalla panchina oppure è rimasto a riposo. In vista della prossima gara contro il Verona, in programma domenica al Bentegodi, Simone Inzaghi dovrà fare almeno di Lazzari, squalificato dal giudice sportivo per un turno. Per la corsia di destra Marusic si candida per un posto da titolare.