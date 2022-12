Lazio, il ritorno del Sergente: Milinkovic pronto per uno spezzone con l'Hatayspor

Sta per scattare l’ora del Sergente. Dopo l’assenza contro il Galatasaray, Milinkovic stavolta è pronto a tornare in campo. La Lazio oggi alle 16 italiane affronterà l’Hatayspor nella seconda e ultima amichevole del suo mini ritiro turco (partita visibile solo su Lazio Style, 233 di Sky). Altro piccolo passo verso la ripartenza nel quale per Sarri sarà opportuno mostrare la voglia e l’intensità visti nel primo test all’Emirhan Spor Kompleksi.

Milinkovic torna in gruppo per l’Hatayspor

Martedì il tecnico in accordo con lo staff medico ha deciso di non rischiare nulla con la caviglia destra di Milinkovic. Il serbo si porta dietro un fastidio dalla sconfitta con la Juventus che si è riacutizzato al Mondiale dopo uno scontro con Casemiro. Inutile forzare la mano come sottolineato dal Comandante stesso: «Sergej ha un problema a una caviglia che lo sta costringendo a lavorare poco in questo momento, quindi ora è importante metterlo nelle condizioni di allenarsi. Spero che serviranno meno giorni possibile». Detto, fatto. Il numero 21 ieri ha svolto l’intera seduta mettendosi anche in mostra in partitella con un gran gol e stamani era in gruppo per le ultime prove in ottica Hatayspor.

Solo uno spezzone per il Sergente

La notizia principale sarà quindi il ritorno in partita di Milinkovic, ma salvo soprese solamente per uno spezzone. L’imperativo è quello di procedere con cautela, perciò è molto più facile che a centrocampo si vedranno dal 1’ Luis Alberto e Basic ai lati di uno tra Marcos Antonio e Cataldi. Dubbi anche in difesa dove sicuramente non ci sarà Hysaj, ai box per una botta rimediata in allenamento. L’albanese non prenderà parte alla gara e il sostituto a livello numerico sarà Kamenovic, qualora Sarri vorrà schierarlo. In attacco invece è probabile vedere Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, rimasti in mattinata a calciare in porta a fine allenamento.