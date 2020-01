Lazio, il post di Milinkovic: «Entro, segno, passo, spacco, vinciamo coppe, ciao! Buon 2020»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Entro, segno, passo, spacco, vinciamo coppe, ciao! Buon 2020». E’ un capodanno pieno di entusiasmo quello di Sergej Milinkovic. Il centrocampista della Lazio con gli amici d’infanzia arrivati dalla Serbia e con la fidanzata festeggia il nuovo anno nella sua casa di Formello, a pochi passi dal centro sportivo, senza dimenticare le gioie più belle del 2019. Nel post pubblicato su Instagram Milinkovic fa riferimento al gol in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, alla rete contro la Juventus in campionato e all’assist in finale di Supercoppa Italiana a Luis Alberto. Momenti indimenticabili, «aspettando nuove battaglie».L’altro ieri, in occasione del bagno di folla a Formello, aveva scritto: «Io sono il “Sergente” per i miei tifosi! L’obiettivo del 2020 è conquistare tutti i territori». Insomma, Milinkovic punta in alto e non si pone limiti. Intanto, la squadra continua ad allenarsi in vista del match con il Brescia, in programma il 5 gennaio al Rigamonti. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Luis Alberto e Leiva, squalificati, oltre a Vavro e Lukaku, infortunati. Da valutare Cataldi, alle prese con un fastidio muscolare.