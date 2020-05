Lazio, Milinkovic compra casa a Roma e allontana le big d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investe nel mattone e anche sul suo futuro. Sergej Milinkovic compra casa e lega ancora di più il suo nome a quella della Lazio. Il contratto è già stato già prolungato fino al 2024, presto arriverà anche un ritocco dell’ingaggio. Il presidente Claudio Lotito, dopo aver rifiutato in passato anche offerte da 100milioni, intende coccolarsi il centrocampista serbo. Sergio, così lo chiamano nello spogliatoio, non vede l'ora di tornare a giocare e, intanto, compra una nuova casa. Quando nell’estate del 2015 sbarcò nella Capitale, andò a vivere in una villetta a pochi passi dal centro sportivo di Formello. La stessa in cui ha vissuto negli ultimi mesi prima di aver trascorso un periodo di tempo in un lussuoso appartamento di Roma Nord. Soluzioni che non lo avevano soddisfatto fino in fondo. Per questo l’ex Genk ha deciso di trasferirsi all’Olgiata, acquistando una nuova villa. Un’operazione che, secondo alcuni, metterebbe fine a tutte le voci di mercato sul suo conto.