Lazio, Milinkovic: «Champions? Non dobbiamo fare come lo scorso anno»

Ibrahimovic come modello, la Champions League come obiettivo. Sergej Milinkovic racconta le sue ambizioni, cercando di ripetere le gesta dei suoi modelli. «Zlatan mi piace, sia come giocatore che come persona, quindi essere accostato a lui mi fa piacere - racconta il centrocampista della Lazio a Dazn -. Forse ci assomigliamo per la struttura fisica e per la tecnica. E poi in area salto come lui». L’elevazione è uno dei punti di forza del “Sergente”, che spiega di aver «preso in prestito lo stacco di testa dal basket». Un colpo sfoderato contro l’Inter nella vittoria dello scorso 31 marzo che Milinkovic spera di ripetere domani sera contro il Milan: «Contro Spal e Sassuolo non abbiamo giocato come volevamo, però daremo tutto per arrivare al quarto posto - spiega “Sergio” -. L’anno scorso abbiamo vinto la Supercoppa, ma abbiamo sbagliato l'ultima partita: quest'anno dobbiamo chiudere prima, non possiamo aspettare l'ultima occasione». Insomma, idee chiare per l’ex Genk, corteggiato in estate dai grandi top club, e ora «concentrato sulla Coppa Italia e sul campionato per portare la Lazio all'obiettivo che inseguiamo da tanti anni».