Lazio, Milinkovic punta la doppia cifra in campionato, poi penserà al futuro. La Juve resta favorita

Si avvicina l’ultima gara stagionale per la Lazio. A Empoli l’obiettivo non cambierà per i biancocelesti, ancora incerti del secondo posto. Sarri da domani fino a sabato chiederà un ultimo sforzo alla squadra per confermare la posizione attuale e prendersi il record della gestione Lotito, e per farlo punterà sui migliori, compreso Milinkovic. Il serbo infatti è tornato decisivo in questo rush finale e al Castellani si è conquistato la possibilità di andare per la seconda volta di fila in doppia cifra in Serie A.

Lazio, obiettivo doppia cifra in campionato per Milinkovic

La doppietta con la Cremonese, la seconda in campionato dopo quella allo Spezia, di certo ha già permesso al Sergente di superare quota 10 gol in stagione per la terza volta in carriera con la Lazio.

Ora lo score recita 11 centri, 9 dei quali in campionato. Ecco perché il numero 21 vorrà chiudere in bellezza con l’Empoli per poi approcciarsi all’estate più calda (stavolta davvero) da quando è arrivato nella Capitale: «Futuro? Vediamo, ho detto sempre ho un altro anno, si parla alla fine. Abbiamo detto facciamo bene arriviamo in Champions e ora abbiamo un’altra partita. Dopo si vedrà».

Il serbo ha deciso e la Juve fa sul serio, ma servono almeno 30 milioni

In realtà, salvo clamorosi ribaltoni, il numero 21 ha già deciso. Nonostante qualche tentativo ormai lontano del club, la scadenza a giugno 2024 è destinata a rimanere tale. Milinkovic è molto attaccato alla Lazio, ma ormai si sente pronto per una nuova avventura. Ecco perché laha fiutato l’affare intensificando i rapporti col manager. I bianconeri sarebbero disposti a offrire 6 milioni di ingaggio al centrocampista, ma di cifre per il cartellino non si è vista nemmeno l’ombra a. Lotito, che domenica ha parlato brevemente col calciatore, di base vorrebbe 40 milioni, ma sa che potrebbe esser costretto a scendere a 30 per evitare di perderlo a zero, pericolo che vorrebbe scongiurare anche Sarri in ottica mercato, con il sognoancora possibile. Intanto, oltre la Juve anche ilin Italia sta pensando sul serio al Sergente biancoceleste, mentre dalla Premier () non sono arrivati più segnali. Sergej attende, ma prima vuole chiudere a modo suo.