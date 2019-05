Lazio, il sergente Milinkovic è a mezzo servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano piano e a parte. A sei giorni dalla finale, l’ansia di rivedere il prima possibile Milinkovic in campo sale. Perché il serbo continua a sentire dolore e non è detto che il tempo rimanente possa bastare. La riabilitazione procede sulla sabbia, coi cambi di direzione, ma non c’è ancora la completa guarigione. Milinkovic è fermo dallo scorso 24 aprile quando, pochi minuti dopo l’ingresso in semifinale di ritorno contro il Milan, aveva rimediato una doppia distorsione alla caviglia e al ginocchio. Gli esami strumentali non avevano evidenziato lesioni tendinee, ma il giocatore lamenta ancora fastidi, soprattutto all’articolazione, soprattutto al collaterale. Non è tuttavia svanita la speranza di recuperare, è Milinkovic il primo a voler esserci a tutti i costi mercoledì prossimo, in particolare. Intanto anche Immobile a Formello continua a riposare.E’ affaticato, Ciro, la sua presenza contro il Cagliari non è a rischio. Ma è più che preventivato che Inzaghi stia pensando a un turnover mirato.CORREA-CAICEDODal primo minuto dopodomani in Sardegna, davanti, ci saranno quasi sicuramente Correa e Caicedo: in fondo, insieme, hanno già garantito sei vittorie su sei e non c’è alcun motivo per non crederci. Ieri la coppia è stata provata di nuovo, ma Inzaghi ha dato ulteriori indicazioni per la prossima sfida di campionato. Radu è completamente recuperato e farà il rodaggio insieme ad Acerbi e quasi sicuramente Luiz Felipe davanti a (fermo per una tallonite) Strakosha. A destra Romulo è favorito su Marusic con Parolo, Badelj, Luis Alberto e il rientrante Lulic dalla squalifica. A centrocampo è più che giusto dare un attimo di fiato, pensando ai ritmi forsennati contro l’Atalanta, pure a Leiva.MERCATOEra il reparto che più era stato rinforzato, invece si è rivelato un flop il centrocampo. Berisha è ancora ai box e difficilmente (è costato 8 milioni) in estate potrà essere ceduto. Badelj ha le valigie e a Cagliari potrebbe essere una delle sue ultime partite. Milinkovic potrebbe salutare dopo la finale. Così lavora a nuove scommesse per il futuro, Tare. Arrivano conferme da Formello sull’offerta da 5 milioni per Willian Arao, classe 92, capitano del Flamengo con cui ha collezionato fino ad oggi 118 presenze, 12 gol e 15 assist. Centrocampista di grande estro e duttilità per svecchiare la mediana. In attacco ha completato gli esami Bobby Adekanye: agli stessi era subordinata la firma sino al 2022, già apposta dal 19enne in scadenza col Liverpool nella visita segreta di aprile a Formello. Adesso anche e soprattutto in difesa è atteso qualche movimento, ma bisognerà aspettare la fine del campionato. C’è ancora pure la panchina in discussione, col nome di De Zerbi sempre più in circolazione. Solo con la vittoria della Coppa Italia Inzaghi potrebbe togliersi ancora ogni ombra di torno, anche se in campionato dovesse finire malamente ottavo.