Lazio, il Psg non si arrende per Milinkovic-Savic. Spunta Carles Aleñá

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Obiettivo punta e poi l’affaire Milinkovic. Questa l’agenda del ds Igli tare. Chiaro, più ci si avvicina al20 agosto, più sarà complicato che Sergej lasci la capitale. Il giocatore continua a fare gola a tanti. In Italia piace a Juve e Inter, ma soddisfare Lotito (cento milioni chiesti) appare davvero difficile. Forse il club più “sornione” di tutti è il Psg che, dopo aver mostrato interesse all’inizio del mercato, si è dileguato in attesa di nuove situazioni, vedi il futuro di Neymar. L’uscita del brasiliano porterebbe tanti di quei soldi che Leonardo sarebbe pronto a destinarne parte per l’investimento di Milinkovic, giocatore seguito dai tempi del Milan. Fu proprio lui, assistito dal fondo Elliot, a presentare un’offerta di 120 milioni di euro a Lotito, sul finire del mercato scorso, poi rigettata dal patron perché non era compatibile per realizzare una plusvalenza e poi perché non c’era tempo di trovare il sostituto. Si vedrà. Sfumato Yazici, c’è sempre Szoboszlai e dalla Spagna spunta il nome di Carles Aleñá, regista-mezzala del Barca, classe ‘98. Un talento che costa caro, almeno 30 milioni. Per la punta, la Lazio non ha abbandonato la pista che porta a LLorente anche se è super affollata. Mentre in Argentina rilanciano Gaich del San Lorenzo, con Lotito pronto a fare un’offerta, ma da Formello smentiscono ancora.Daniele Magliocchetti