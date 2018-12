Lazio, un Sergente è per sempre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novanta giorni d’isolamento. Il Sergente ha rivisto il sole e si è sciolto nel pianto. Non sono lacrime d’addio, anche se alcuni indizi potrebbero pure far paura per gennaio. La Macron ha stampato tantissime sue maglie per “liberarsene” coi regali di Natale. Milinkovic sta cercando di vendere in fretta e furia casa in via Cortina d’Ampezzo, ma solo perché lui la scorsa estate ha acquistato pure una mega villa a due passi da Formello. Il Milan sarebbe pronto comunque a tornare all’assalto con 70 milioni già in questo mercato, ma Lotito non ha alcuna intenzione di cederlo adesso a questo prezzo di saldo. Se ne riparlerà a giugno. Perché Sergej alla Lazio è appena rinato, a dicembre anche l’anno scorso è resuscitato: «Spero di ripetermi e riesplodere in questo mese». Contro Samp e Atalanta nell’ultima stagione collezionò tre reti che lo catapultarono a quota 5, alla diciassettesima giornata contro il Cagliari stavolta ha agguantato il secondo gol. Aveva fame, Milinkovic, non riempiva il suo stomaco dal 23 settembre scorso col Genoa sotto porta, aveva timbrato il cartellino con un colpo di testa. Poi una sequenza troppo lunga di prestazioni sottotono e intorno a lui il frastuono. Gli hanno dato del mercenario perché non riusciva a ritrovarsi né a fare centro. Adesso che è risorto, Sergej non dimentica chi gli è andato contro. Non gli è piaciuto qualche rimbrotto della società né la critica esasperata di qualche tifoso: «Il caos intorno a me non mi ha agevolato. Io ho sempre cercato di dare il massimo e spero di essere sostenuto anche quando le cose non andranno bene. Perché l’affetto della gente mi aiuta». Via la corazza, d’altronde l’aveva detto Inzaghi che questa pressione il bambinone con la faccia da duro la soffriva.BISBoato all’Olimpico per quella botta di piattone sulla respinta di Cragno. Standing ovation all’uscita per questa bella giornata, adesso Milinkovic punta il Dall’Ara. Lì dove l’anno scorso segnò il primo gol dell’1 a 2 finale in favore della Lazio. Vietato fermarsi, sabato il serbo si è sbloccato: ha tirato in porta 4 volte, 2 finalmente nello specchio e ha fatto centro. Nel 3-4-1-2 è partito da dietro e ha vinto ogni duello aereo. Non è un caso che sia ritornato al top insieme a Luis Alberto. Lo spagnolo è sempre stato il segreto anche del suo successo, col Cagliari nettamente il migliore in campo. Lo dicono pure le statistiche: 7 occasioni create, 24 passaggi offensivi, 4 cross, 93 tocchi di palla e 8 duelli vinti. Perché il numero 10 è addirittura arretrato spesso come mezzala per aiutare Parolo e Milinkovic. Lui e il serbo sono tornati a intercambiarsi come un tempo. Per questo la Lazio ha deciso che in questo gennaio non si tocca neanche Luis Alberto: chiusura definitiva al Siviglia, prossimo avversario in Europa.QUATERNAEsulta, Inzaghi, perché è pure lui il segreto della rinascita dei suoi campioni. Rilanciati insieme nel nuovo modulo fantasia insieme al pimpante Correa, new entry, e Immobile lì davanti. Scelta azzeccata, altri dati e risultato alla mano. I biancocelesti sfoderano 18 occasioni da gol, ben 15 costruite proprio nei 77 minuti in cui spiccano i quattro tenori in campo. C’è pure l’equilibrio perché tutti corrono (oltre 113 chilometri) l’un per l’altro. Così si spiegano i 16 palloni recuperati e gli appena 9 persi. Allora aveva ragione Lotito sull’impegno, che andrà però testato in altri confronti più probanti nel tempo. Adesso intanto con Milinkovic e Luis Alberto sono tornati il successo (dopo 7 gare) e (grazie al Milan) il quarto posto.