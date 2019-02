SEGUI LA DIRETTA

All'Olimpico di Roma va in scena la gara d'andata di quello che è il rematch della semifinale dell'anno scorso, quando proprio Lazio e Milan si contesero un posto in finale in 210 minuti tiratissimi: entrambi i match si chiusero sullo 0-0, quello di ritorno in casa dei biancocelesti anche dopo i supplementari, e alla fine fu il Milan a spuntarla 5-4 ai calci di rigore (nonostante avesse sbagliato i primi due) grazie all'errore decisivo di Luiz Felipe alla settima serie di tiri.Il Milan è arrivato qui eliminando il Napoli grazie alla doppietta dell'allora neoacquisto Piatek e ora cerca la terza finale nelle ultime quattro edizioni, dopo quelle perse contro la Juventus nel 2016 e nel 2018, anche se in bacheca questo trofeo manca da 16 anni, quando i rossoneri lo vinsero per la quinta e ultima volta. Più recente invece l'ultimo successo laziale, arrivato nel 2013, con i biancocelesti che hanno poi perso le finali 2015 e 2017, sempre contro la Juventus.