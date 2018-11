Lazio-Milan, le pagelle rossonere: Donnarumma parata da urlo, Cutrone tanta corsa per nulla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DONNARUMMA 6,5Reattivo tra i pali e attento sulle conclusioni da fuori aerea. La parata su Wallace è da urlo. Incolpevole sul gol di Correa.ABATE 6Adattato nel ruolo di centrale, non fa rimpiangere Musacchio. Efficace.ZAPATA 6Bene nel gioco aereo. Sostituisce Romagnoli, si aiuta con l’esperienza.RODRIGUEZ 5,5In difficoltà sugli inserimenti dei centrocampisti. Partita di sacrificio.CALABRIA 6Tiene bene il duello con Lulic. Non riesce a contrastare Correa in occasione del pareggio.KESSIE 6,5Più quantità che qualità. Costretto agli straordinari nel mezzo. Il suo destro (deviato da Wallace) regala il vantaggio al Milan.BAKAYOKO 5,5Vince pochi contrasti, va meglio nel palleggio. L’impegno non manca.BORINI 5Pressa alto, ma soffre i tagli di Marusic. Sfiora il gol.SUSO 6Con il passare dei minuti Radu gli prende le misure, limitandone le incursioni.CUTRONE 5,5Tanta corsa, poca concretezza. Servito male dai compagni, svaria (a vuoto) su tutto il fronte offensivo.ÇALHANOGLU 6Punge e rifinisce. Nel primo tempo il suo destro si stampa sul palo.GATTUSO 6Mette in campo una squadra organizzata e cinica, nonostante le defezioni. Non effettua neanche un cambio. Prestazione di carattere.