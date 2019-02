Lazio-Milan, le pagelle: Immobile in fuori gioco, Acerbi è super

STRAKOSHA 6

Inoperoso per un tempo, nel secondo impegnato solo in due uscite, una sul finale. Spettatore.

PATRIC 6,5

È attento e propositivo, calcia dalla distanza e sfiora il palo. In difesa aiuta e raddoppia bene su Piatek, rischia più del giallo su Borini. Grintoso.

ACERBI 6,5

Vince ogni duello. Anticipa spesso Piatek, mura Paquetà, è in anticipo su ogni palla di testa nella ripresa. Insuperabile.

BASTOS 6,5

Bada al sodo, rinvia appena è un attimo in affanno. Non è al top fisicamente, ma svolge il suo sporco lavoro e cerca di testa la gloria finale. Affidabile.

ROMULO 6,5

È lui il diavolo e semina il panico nel primo tempo. Contiene Laxalt ed entra con i cross e i filtranti più pericolosi. Furetto.

PAROLO 6

Corre e s’inserisce meno del solito, non è lucido nell’ultimo passaggio. Chiede il cambio perché stanco. Frenato.

LEIVA 6

Torna a impostare in cabina di regia, non s’affaccia troppo oltre la mediana. Insomma guida facilmente dalla sua mattonella. Sempre diligente.

MILINKOVIC 6,5

Sgomita, fa le sponde e un lancio millimetrico per Romulo nella miglior chance del primo tempo. Poi prova la semirovesciata, impegna Donnarumma dalla distanza. Lottatore.

LULIC 6

Copre e non azzarda troppe discese sul fondo, contiene le discese di Calabria e Suso. Finisce la gara da mezzala. Arretrato.

CORREA 5,5

Fa poco movimento e sbaglia quasi tutti i passaggi. Nella ripresa fa due dribbling inutili e poco altro. Fatiscente.

IMMOBILE 5

Fatica ad accelerare, si divora un rigore in movimento. Prende il palo in fuorigioco prima di uscire arrabbiato. Irriconoscibile.

LUIS ALBERTO 6

Accumula minuti nelle gambe in vista del ritorno da titolare nel derby. Redivivo.

CAICEDO 6

Entra e dopo pochi minuti almeno calcia subito dalla distanza e trova una deviazione. Volenteroso.

MARUSIC n.g.

INZAGHI 6,5

Rimane fermo sul 3-5-2 e annienta il Milan con il pressing alto come in campionato. Peccato che i suoi uomini non facciano centro. Auto-disinnescato.

ORSATO 5,5

Non fischia un rigore su Correa perché Paquetà tocca la palla, ma c’è il dubbio su un gomito di Musacchio su Milinkovic.

Milan non pervenuto e una Lazio arrembante ma imprecisa sino al novantesimo. Stavolta c’è tutta la grinta biancoceleste in Coppa, al di là della forma. Manca però il solito cinismo sotto porta. Come in campionato, i ragazzi d’Inzaghi costruiscono diverse occasioni, ma poi le sprecano tutte lì davanti.