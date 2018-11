Lazio-Milan, le pagelle biancocelesti Luis Alberto in crescita, Immobile senza mira

6,5

E’ un motorino a centrocampo e un mostro in ogni inserimento. Prova una girata al volo, poi un tiro a giro e infine una rovesciata. Stavolta non fa gol al Milan, ma è indiavolato.

BADELJ 6,5

A inizio gara si limita a una perfetta fase d’interdizione, nella ripresa sale in cattedra pure in regia. Poco importa che sia lento, recupera e lancia da vero leader esperto. Elegante.

MILINKOVIC 5,5

E’ impreciso e falloso. Poi rischia di sbloccarlo lui il risultato, ma il gol gli viene annullato. Nella ripresa non riesce ad essere decisivo, così Inzaghi decide di sostituirlo. Inquieto.

LULIC 6

Ringhia, pressa, sgomita e crossa. Sventaglia una palla meravigliosa per Parolo. Nel secondo tempo diventa interno di centrocampo, ma è stremato. Guerriero.

LUIS ALBERTO 6,5

Ritrova il piede, il genio e le verticalizzazioni. Perfetti cinque filtranti, si mette persino a inseguire gli avversari. Prova una girata alla Zidane e tornano gli applausi. Rinato.

IMMOBILE 5,5

Svaria per tutto l’attacco, è murato quando calcia in porta, ma comunque spesso in ritardo per l’ultimo tapin in almeno in un paio d’occasioni. Invoca un rigore su una spinta d’Abate.

CORREA 7

E’ un disastro al suo ingresso, non tocca una palla. Poi però nel recupero fa la prodezza: palleggia e scarica la palla al volo nell’angolino basso. Eroe.

LUKAKU 6

Entra e prova a pedalare sulla fascia. Crossa ma viene sempre bloccato. Diventa meno esplosivo quando viene arretrato. Timido.

CAICEDO NG

BANTI 5

Inizialmente ha polso ed è ben coadiuvato dai guardalinee, ma nella ripresa sorvola – insieme al Var Irrati - su una trattenuta da rigore di Kessie in area su Parolo e due mani di Milinkovic e Zapata. In realtà si dimentica proprio il fischietto nel secondo tempo, se non per cacciare Inzaghi.



Gettati al Diavolo i tre punti. La Lazio a tratti torna bella, peccato che in una sfida Champions conti molto di più la voglia. Il Milan incerottato mostra tutta la sua fame in campo, meno male che nei minuti di recupero i biancocelesti scongiurano almeno il sorpasso.STRAKOSHA 6,5Fa una parata pazzesca su Calhanoglu e devia la palla sul palo. Nella ripresa s’allunga alla sua sinistra su una conclusione velenosa di Borini. Bene fra i pali, ma continua a scherzare troppo coi rinvii. Reattivo.WALLACE 5,5Stavolta è attento e mai sopra le righe. Si tuffa di testa e salva la difesa in contropiede nella ripresa. Donnarumma di testa gli nega per terra la gloria, è invece jellato nella deviazione di spalla sul tiro di Kessie nella propria porta. Sfortunato.ACERBI 6,5E’ sicuro e imponente. Quando gli altri sbagliano, c’è sempre lui a murare in tackle. Oppure ad anticipare di testa nella ripresa. Leader.RADU 5Ai primi pericoli rossoneri si fa prendere in contro tempo prima da Calhanoglu e poi da Suso. Quando prova l’anticipo è sempre in ritardo. Per lui diventa letale l’ultima imbucata di Calabria. Spaesato.MARUSIC 6,5La prima discesa dopo pochi minuti regala un cross perfetto sul quale Immobile non arriva di un soffio. Azione identica nella ripresa. Ottimo pure l’anticipo da ultimo uomo su Borini. Sgusciante. PAROLO