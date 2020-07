Lazio-Milan, Leiva non rischia, tutto gira intorno a Cataldi

Ultimo aggiornamento: 20:52

Cataldi agita un po’ la Lazio. Il dilemma sulla formazione da schierare contro il Milan dipende molto dalle condizione del centrocampista. Gli uomini sono già contati visto che Caicedo e Immobile sono squalificati, Lulic, Marusic e Luiz Felipe infortunati, in più Leiva, oltre a Cataldi, da recuperare. Quest’ultimo, nonostante sia andato in panchina a Torino, ha un problema alla caviglia. Lui vorrebbe forzare e giocare, ma i medici invece vorrebbero aspettare di vedere come reagisce alla seduta d’allenamento odierna, visto che negli ultimi due giorni ha fatto solo terapia e niente campo. La sensazione è che alla fine riesca a stringere i denti e giocare, ma si saprà di più dal provino che effettuerà oggi a Formello. In ripresa Leiva, atteso nel pomeriggio a lavorare sul terreno di gioco insieme ai compagni. Il brasiliano però è reduce da un fastidio al ginocchio che l’ha tormentato nelle ultime settimane. Se Cataldi starà bene, uno tra Luis Alberto e Milinkovic giocherà avanzato accanto a Correa, se invece il regista romano darà forfait e Leiva non sarà pronto, allora sarà Andrè Anderon ad affiancare Correa in avanti. Il dubbio verrà sciolto nel pomeriggio. Luis Alberto che ieri mentre giocava online su Fifa, ha risposto a qualche tifoso “nemico”: «Del rigore su Sergej non parlate eh. Ahi, ahi, ahi…parlate solo quando volete».