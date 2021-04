Lazio-Milan 1-0 diretta: segna Correa, poi miracolo di Donnarumma su Immobile

19'pt Primo giallo della partita, se lo becca Acerbi, che atterra che stende Hernandez.

17'pt Grande Lazio, fino al momento. La squadra di Inzaghi trova tutte le giocate che pensa. Milan ancora in difficoltà.

15'pt Il Milan si affaccia dalle parti di Reina, con il cross di Calabria che pesca Mandzukic sul secondo palo. Cerca la sponda, ma non c'è nessuno in appoggio.

13'pt Sinistro di Immobile, respinto da Kjaer. Intanto si è fatto male Orsato. Che è caduto all'inizio dell'azione. Ma nessun problema per il fischietto di Schio.

12'pt Ha un'altra occasione Correa, regalata da Hernandez, che respinge centrale: destro al volo, ma pallone alto.

11'pt Recupera palla la Lazio sulla cercata impostazione di Kessie, e poi riparte. Ma Immobile non riesce ad andare alla conclusone. Milan che non trova nessun sbocco al momento. Manovra lenta quella della squadra di Pioli.

8'pt Galoppa Lulic, che serve Correa, la palla gira e arriva dalle parti di Luis Alberto che prova la conclusione. Tomori respinge col corpo. L'argentino aveva chiesto il tocco di mano. E si prende un «non farmi arrabbiare» da parte di Orsato.

6'pt Milinkovic, dopo la sponda di immobile, destro alto. Lazio in totale dominio al momento.

6'pt Proteste biancocelesti, per un tocco di Tomori su Correa. Orsato lascia correre.

5'pt Donnarumma si supera su Immobile. Rimpallo che premia Ciro che spara di prima intenzione. Ma è reattivo l'estremo difensore rossonero.

4'pt Accelera Lazzari, a destra, Kessie è costretto al fallo tattico. Niente ammonizione per il centrocampista rossonero. E ci poteva stare.

2'pt GOL LAZIO: Immediata la rete della Lazio. E bellissima. Immobile manda praticamente in porta l'argentino Correa, che tutto solo davanti a Donnarumma lo salta e appoggia a porta vuota.

1'pt Calhanoglu subito pericoloso. Al primo minuto. Reina attento devia in angolo.

1'pt Iniziata la partita: il primo pallone lo muove la squadra di Inzaghi.

Squadre in campo. Entrata prima la terna arbitrale, poi gli ospiti, infine la squadra di Inzaghi.

All'Olimpico è tutto pronto. Tra pochi minuti sarà Lazio-Milan.

L'ultimo treno per la Lazio. Il Milan invece vuole restarci dentro. In programma stasera all'Olimpico l'ultima gara del turno di Serie A: ed è una sfida che vale la Champions League. In panchina per i biancocelesti torna Inzaghi, che a causa del Covid ha saltato le ultime tre partite. Un buona notizia. Dall'altro lato Pioli non potrà contare su Ibrahimovic, che dovrebbe tornare nella prossima gara contro il Benevento: il tecnico si affida a Mandzukic. I punti in palio sono pesantissimi. Per entrambe. Fischia Orsato.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All.: Pioli.

ARBITRO: Orsato di Schio.

