Lazio, antivigilia in ottica Midtjylland senza Zaccagni e Pedro. Lazzari torna dopo la sosta

Dopo il lunedì di riposo concesso da Sarri, la Lazio nel pomeriggio odierno è tornata a lavorare nel centro sportivo di Formello. Non ci sarà più la stessa possibilità di lavorare sui dettagli degli avversari, con buona pace del tecnico: «Avremmo avuto ancora bisogno delle doppie sedute, ma questo calcio usa e getta non ce lo permetterà». Il Comandante dovrà riuscire a entrare nel minor tempo possibile nella testa dei propri calciatori ottenendo il massimo nonostante la possibilità di fare al massimo due allenamenti in vista di ogni match.

Lazio, tattica dell'antivigilia senza Lazzari, Pedro e Zaccagni: le ultime

Il primo in ottica Midtjylland è stato quello pomeridiano di oggi. Appuntamento alle 17:30 a Formello dove dopo il classico riscaldamento atletico Sarri ha diretto una lunga sessione di prove tattiche. Prima due schieramenti, rigorosamente 4-3-3, si sono intervallati attaccando la porta senza avversari. Poi largo a una partita a campo ridotto alla quale non ha partecipato Immobile e infine spazio alle palle inattive alle quali ha preso parte anche il capitano che giovedì sarà chiamato agli straordinari. Sarri nel pomeriggio non ha avuto a disposizione tre big. In primis come al solito si tratta di Pedro. L'esterno spagnolo è ancora alle prese con dei fastidi alla caviglia sinistra e dopo aver saltato le sfide contro Feyenoord e Verona il tecnico spera di averlo almeno a disposizione in Danimarca. Out nel pomeriggio anche Zaccagni. Gli esami strumentali hanno scongiurato una lesione all'adduttore della gamba destra, ma al momento è da considerare anche lui in dubbio per il Midtjylland visto il forfait odierno. Chi sicuramente non ci sarà è Lazzari. Il terzino destro ha riportato una lesione di basso grado al flessore della gamba destra e per questo motivo in gare ufficiali si rivedrà direttamente dopo la sosta Nazionali.