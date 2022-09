Lazio, col Midtjylland si punta alla prima vittoria in Danimarca. Le probabili scelte di Sarri

Un’altra vittoria. Questo chiede Sarri alla sua Lazio per la seconda giornata del girone F di Europa League. Sarà determinante dare seguito a quanto fatto nella prima uscita contro il Feyenoord, per questo il tecnico pretenderà tanto nella sfida col Midtjylland. Vietato sottovalutare una squadra che «sta in Europa da diversi anni», ma allo stesso tempo il club capitolino dovrà «essere umile ma avere anche la personalità di condurre la gara». Questo in sostanza il pensiero di Sarri in vista della trasferta in Danimarca, località storicamente ostica per la Lazio.

Lazio, nessuna vittoria in Danimarca

A dirla tutta il precedente è solo uno in terra danese, ma di fatto non sorride ai biancocelesti. Per questo motivo nel tardo pomeriggio odierno oltre alla fuga nel gruppo F ci sarà in palio anche la storia. Dovesse avere la meglio sul Midtjylland, la Lazio si porterebbe a casa infatti la prima vittoria in Danimarca. L'unico precedente rimanda all'inizio degli anni 2000. Era l’8 agosto 2021 e la formazione di Zoff nell’andata del terzo turno preliminare di Champions League uscì con le ossa rotte dallo stadio del Copenaghen. Non bastò il gol del vantaggio di Crespo visto che Laursen e Fernandez ribaltarono il risultato (2-1). Un brutto passo falso al quale però i biancocelesti rimediarono al ritorno all’Olimpico con un netto 4-1 griffato ancora da Crespo con una doppietta oltre che da Claudio Lopez e Fiore.

Europa League, Sarri contro il Midtjylland vuole calare il tris: «Più umiltà»

Lazio, Sarri: «Proseguirà l'alternanza. Midtjylland squadra che conosce bene l'Europa»

Lazio, le probabili scelte di Sarri in ottica Midtjylland

Freme Sarri perciò per entrare in piccola parte nella storia del club capitolino. L’eventuale prima gioia in terra danese passerà da una Lazio determinata e ancora all’insegna dell’alternanza. Tra i pali del 4-3-3 biancoceleste il ballottaggio tra Provedel e Maximiano resta, ma l’ex Spezia è ancora in vantaggio sul portoghese. In difesa il posto dell’infortunato Lazzari sarà preso da Hysaj. A sinistra toccherà ancora a Marusic, mentre al centro procedono verso una conferma post Feyenoord sia Gila che Romagnoli. A proposito di conferme, difficilmente non si vedrà il terzetto proposto contro gli olandesi. In mezzo Cataldi e ai suoi lati Vecino e Luis Alberto, autori di tre gol e due assist nel computo totale della prima giornata. Giunti all’attacco privo di Zaccagni, Felipe Anderson e Immobile sembrano sicuri di una maglia. L’ultimo posto del tridente se lo contenderanno Cancellieri e Pedro, con quest’ultimo che sogna la chance a sorpresa nonostante appena rientrato.