Lazio, il messaggio di Correa tra videochiamate e allenamenti: «Non scherzate con il Coronavirus!»

Si allena a casa, da solo, aspettando che passi l’emergenza. Joaquìn Correa trascorre il tempo tra esercizi e videochiamate nella sua abitazione di Roma Nord. La fidanzata Desireè non è con lui: era volata per lavoro in Argentina quando il Coronavirus non era ancora un problema, almeno nel Centro Italia. Tra incertezza, timore e nostalgia, “El Tucu” prova a parlare di calcio. «Giocare per l'Argentina è il sogno che ho da quando sono bambino e la speranza di indossare quella maglia ancora non può levarmela nessuno», rivela “90 minutos de futbol” . L’ex Siviglia è convinto che nella storia dell'Albiceleste Messi e Maradona siano stati i migliori: «Se parliamo di argentini, loro due sono un gradino sopra gli altri. Ma colui che mi ha insegnato tutto e che è più di un idolo per me, è Sebastián Veron. E’ stato un papà calcistico, gli ho visto fare cose incredibili in campo». Correa, proprio come fece Veron nel 2000, spera di lasciare il segno nella Capitale: «La verità è che la Lazio sta facendo un'incredibile stagione e stiamo dando tutto per essere lì dove siamo», dichiara l’attaccante che non dimentica il momento drammatico. Forte e chiaro il suo messaggio sull’emergenza legata al Covid-19: «Spero che le persone prendano la cosa seriamente, perché non è uno scherzo».