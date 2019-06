Lazio, caccia aperta al difensore: Tare punta tutto sullo slovacco Vavro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caccia aperta al difensore. Trattative chiuse e avanzate per le fasce tra Jony da una parte e Lazzari o derivati (Fassnacht o Lala) dall’altra, la Lazio ora si può concentrare sul centrale titolare da consegnare a Inzaghi. L’obiettivo è acquistarlo prima del ritiro d’Auronzo, dopodiché la prima fase del mercato biancoceleste, con l’innesto di tre o quattro nuovi giocatori sarà chiusa. La seconda si potrebbe aprire una volta che Lotito riuscirà a vendere alle sue condizioni Milinkovic-Savic. Con la cessione del serbo, che adesso vede in avanti il Psg, ma senza trascurare club di Premier o Bundesliga, la società conta di avere in cassa una cifra “monstre” per assestare un paio di colpi importanti a centrocampo e in attacco.UN LIKE SPIANATUTTOPer il momento il direttore sportivo Tare vola basso e lavora sui soldi che ha a disposizione, più gli oltre venti milioni di euro che stanno arrivando dal Portogallo, via Benfica per le cessioni di Neto e Jordao. Soldi che sono serviti per ingaggio e commissioni per Adekanye, stesso dicasi per Jony, più l’operazione con la Spal per Lazzari. Ora parte di quei soldi verranno reinvestiti per rinforzare il reparto arretrato. Il nome che circola da giorni a Formello è quello di Denis Vavro, centrale difensivo slovacco, classe ’97, del Copenaghen. Un giocatore che il dirigente albanese insegue da un po’. Grazie ai suoi 193 centimetri sarebbe ideale per la difesa laziale. Ieri Denis, nonostante gli agenti e il suo club l’avessero pregato di non dire nulla su eventuali trattative, ha cliccato tanti “like” a numerosi tifosi laziali che gli hanno invaso il profilo Instagram. Mentre i tifosi di altre squadre sono stati ignorati. La richiesta del club danese è di 12 milioni, ma Lotito ne offre al massimo 8 con l’aggiunta dei soliti bonus. In patria lo danno vicinissimo, a Formello non confermano.ALTRE PISTEMa non c’è solo Vavro sulla strada di Formello. Di alternative o piste collaterali, visto che Radu è sempre più in bilico, ce ne sono diverse. E non si può negare che alcune di queste strade debbano essere quasi obbligate e portano nella casa di Jorge Mendes, il potente procuratore che ha fatto arrivare dal Benfica oltre venti milioni di euro per Neto e Jordao. Non solo. Il manager portoghese, che sta trattando Wallace tra Brasile e Premier, propone Bruno Viana del Braga o Jemerson del Monaco. Entrambi sono in uscita dai rispettivi club, anche se il primo è più giovane ed è stato vicino alla Lazio la stagione scorsa. Il suo costo oscilla tra i 6-7 milioni di euro, ma potrebbero anche essere meno. Come alternativa per il reparto arretrato è stato proposto anche il possente austriaco Hinteregger, in uscita dal Francoforte e di ritorno all’Augusta, ma lì non resterà. Potrebbe essere un’occasione. Di sicuro, la Lazio sta stringendo il cerchio per terminate i suoi primi quattro acquisti. L’ultimo sarà il difensore, poi si metterà alla finestra per Milinkovic-Savic. E da lì può ripartire un altro mercato. Con più soldi, ma anche più scoppiettante. E’ il sogno dei tifosi.