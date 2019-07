Lazio, Durmisi e Badelj in uscita. Strakosha verso la Premier

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lazio lavora in uscita. E occhio sempre alla Premier. Non solo su Milinkovic, ma anche su Strakosha. In attesa che si chiarisca tutto con Radu e che Jony effettui domani le visite mediche per partire per Auronzo, Tare è concentrato su Durmisi e Badelj. Il danese è richiesto in Spagna, Francia e Turchia, ma pare che tra queste destinazioni, sia il Besikats quello più attivo. La Lazio valuta l’esterno tra i 7-8 milioni di euro e l’affare si potrebbe concretizzare con la formula del prestito oneroso e riscatto obbligatorio. Le due società trattano, anche se il Marsiglia, ancora interessato, tenterà d’inserirsi. Il calciatore spera più nei francesi e attende sviluppi. Su Badelj, invece, che dovrebbe svolgere tra domani e martedì le visite mediche, c’è un significativo scatto della Fiorentina. Il croato sembra essere balzato in pole rispetto a Biglia e ai dubbi di De Rossi, anche per via del suo ingaggio. Il club viola è disposto a parlare sul prestito, mentre la Lazio vorrebbe soldi subito o quanto meno una parte ora e fissare un riscatto obbligatorio per giugno. Dall’Inghilterra, infine, il Newcastle sta cedendo il portiere Dubravka all’Aston Villa per 15 milioni e tra gli obiettivi per sostituirlo c’è Strakosha.